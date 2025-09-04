Anupamaa in Hindi Dance Competition Winner Announced Anupama won the trophy rahi sad Anupamaa: अनाउंस हुआ डांस कॉम्पिटिशन ‘ताल से ताल तक’ का विनर, इसके हाथ लगी ट्रॉफी, Tv Hindi News - Hindustan
Anupamaa in Hindi Dance Competition Winner Announced Anupama won the trophy rahi sad

Anupamaa: अनाउंस हुआ डांस कॉम्पिटिशन ‘ताल से ताल तक’ का विनर, इसके हाथ लगी ट्रॉफी

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के दर्शक ये जानने के लिए बेताब हैं कि डांस कॉम्पिटिशन ‘ताल से ताल तक’ का विनर कौन बनेगा। आइए आपको बताते हैं कि अनुपमा और राही में से ट्रॉफी किसके नाम होगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:12 PM
स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ‘अनुपमा’ में होने वाले डांस कॉम्पिटिशन ‘ताल से ताल तक’ के फिनाले का रिजल्ट आया है। राही रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले सपना देखेगी कि वह डांस कॉम्पिटिशन जीत गई है और अनुपमा के सामने जजेज उसे ट्रॉफी दे रहे हैं। हालांकि, असल में अनुपमा और उसकी टीम डांस कॉम्पिटिशन की विनर बनेगी। रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। हालांकि उसे बुरा भी लगेगा क्योंकि उसकी बेटी राही डांस कॉम्पिटिशन हार जाएगी।

इस वजह से जीतेगी अनुपमा

अनुपमा ‘ताल से ताल तक’ की ट्रॉफी इसलिए जीतेगी क्योंकि कॉम्पटीशन में शामिल होने से पहले वह अपनी आंखों में गलत आई ड्रॉप डाल देगी। उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी वह परफेक्शन के साथ डांस करेगी। ऐसे में जजेस उससे इम्प्रेस हो जाएंगे और उसके नाम डांस कॉम्पिटिशन की ट्रॉफी कर देंगे।

प्राइज मनी

अनुपमा को 50 लाख रुपये मिलेंगे। वह बताएगी कि वह इस प्राइज मनी से भारती, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाएगी।

राही की हार और उसके बाद का माहौल

राही का सपना था कि वह इस ट्रॉफी को अपने नाम करे। अपने ससुर की इच्छा पूरी करे और अपनी मोटी बा व ख्याति का बदला ले, लेकिन उसकी हार ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, ख्याति और मोटी बा को भी नाराज कर दिया। ऐसे में फिनाले के बाद राही की टीम मायूस हो जाएगी। वहीं राही को खुद पर गुस्सा आएगा।

Anupamaa

