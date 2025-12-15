Anupamaa Twist: अनुपमा के सामने आएगी नई मुसीबत, अब ईशानी दिखाएगी अपने तेवर

संक्षेप: Anupamaa Twist in Hindi: ‘अनुपमा’ की नातिन ईशानी हिरोइन बन जाएगी। वह सेट पर नखरे दिखाएगी। इतना ही नहीं, अपनी नानी अनुपमा की भी बात नहीं मानेगी। उन्हें भी तेवर दिखाएगी।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में ईशानी को बड़ा मौका मिलेगा। उसे एक शो में कास्ट किया जाएगा। ऐसे में उसके भाव बढ़ जाएंगे। वह न सिर्फ अपने डायरेक्टर के साथ, बल्कि अनुपमा के साथ भी बदतमीजी करेगी। ऐसे में अनुपमा भड़क जाएगी। वह पहले ईशानी को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब ईशानी नहीं समझेगी तब वह सबके सामने उसे सबक सिखाएगी। उसके घमंड को चकनाचूर करेगी।

क्या है पूरा मामला? सास बहू और साजिश के मुताबिक, शूट के दौरान ईशानी फोन पर बात करने के लिए बाहर निकलती है। डायरेक्टर, ईशानी को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक सीन शूट करना है। ईशानी मना कर देती है। ईशानी कहती है कि उसे कहा गया था कि शूट 2:30 बजे तक चलेगा, फिर भी वह 3 बजे तक रुक गई, लेकिन अब और देर तक सेट पर नहीं रुकेगी।