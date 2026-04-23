Anupamaa Twist: 3 लोगों के साथ अहमदाबाद पहुंचेगी अनुपमा, श्रुति की एंट्री से मचेगा बवाल
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में नया ट्विस्ट आने वाला है। सावी का कैफे बंद हो जाएगा। ऐसे में अनुपमा, दिग्विजय, बंकू और जया के साथ अहमदाबाद वापस लौट आएगी।
TV Serial Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: आपके पसंदीदा सीरियल ‘अनुपमा’ में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, सावी का कैफे पर सरकारी ताला लग जाता है। इतना ही नहीं, मिस्टर दिग्विजय को अनुपमा और अनुज के रिश्ते के बारे में भी पता चल जाता है। इसी बीच अनुपमा दोबारा किसी काम के लिए अहमदाबाद जाने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार सिर्फ अनुपमा नहीं, बल्कि उसके साथ दिग्विजय, जया और बंकू भी अहमदाबाद आते हैं।
सीता नवमी के दिन अहमदाबाद पहुंचेगी अनुपमा
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, जब अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है तब वो कान्हा जी से प्रार्थना करती है और कहती है, ‘अगर आप मुझे यहां वापस लेकर आए हैं तो जरूर कोई कारण होगा।’ इसके बाद जश्न में डूबे अहमदाबाद को देख बंकू, अनुपमा से पूछता है, ‘आज कोई खास दिन है?’ अनुपमा कहती है, ‘है तो। आज सीता नवमी है।’
श्रुति की एंट्री
अनुपमा सीता नवमी के जश्न में डूब जाती है और डांस करने लगती है। इसके बाद अनुपमा मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अनुपमा, कान्हा जी से कहती है, ‘मेरे और राही के बीच सबकुछ ठीक हो जाए। हमारे रिश्ते को किसी की नजर न लगे।’ अनुपमा के इतना कहते ही अहमदाबाद में श्रुति की एंट्री होती है।
अनुपमा को होगा अनहोनी के होने का एहसास
श्रुति के फोन के वॉलपेपर में अनुज और राही की फोटो होती है। वहीं अनुपमा के फोन के वॉलपेपर में उसकी और राही की तस्वीर होती है। श्रुति और अनुपमा का हाथ ठकराता है और तभी अनुपमा को अनहोनी के होने का एहसास होता है। अनुपमा पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश करती है कि उसका हाथ किससे टकराया और तभी उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। जब अनुपमा अपना फोन उठाती है तब राही और अनुपमा की फोटो के बीचोबीच एक लाइन आ जाती है।
नई एक्ट्रेस निभाएगी श्रुति का रोल
सुकृति कांडपाल ने टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में श्रुति का किरदार निभाया था। इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, अब श्रुति का किरदार समीक्षा भटनागर निभाएंगी। समीक्षा इससे पहले ‘वीरा’, ‘उतरन’ और ‘कुमकुम भाग्य’ जैसे बड़े शोज कर चुकी हैं।
आज के एपिसोड का री-कैप
अनुपमा, दिग्विजय को समझाती है और बंकू के साथ मिलकर सारा सामान पैक करती है। दरअसल, मोटी बा, अनुपमा से बदला लेने के लिए खेल खेलती हैं। सावी का कैफे बंद कराने के लिए मोटी बा, दिग्विजय के बेटे के साथ देती हैं और उनपर केस कर देती हैं। ऐसे में कोर्ट सावी का कैफे और घर को खाली करने का आदेश देती है। यही कारण है कि अनुपमा, दिग्विजय, बंकू और जया घर छोड़ देते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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