Anupamaa 22 April: दिग्विजय ने बताया, कैसे हुई थी सावी की मौत; ठकाने आई प्रेम की अकल
Anupamaa Today's Episode in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के 22 अप्रैल के एपिसोड में दिग्विजय बताता है कि 10 साल पहले सावी की मौत कैसे हुई थी।
Anupamaa 22 April 2026 Episode in Hindi: स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ के 22 अप्रैल के एपिसोड में सावी का कैफे बंद हो जाता है। ऐसे में दिग्विजय टूट जाता है। अनुपमा, दिग्विजय को संभालने की कोशिश करती है। दिग्विजय बताता है कि 10 साल पहले उसने ही सावी से कहा था कि वो साइकल से उसका मैच देखने आए। दिग्विजय ने रोते हुए कहा, ‘मैं मैच तो जीत गया था, लेकिन मेरी वजह से उसकी जिंदगी चली गई। मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। काश उस दिन मैं मर गया होता।’
टूट जाती है अनुपमा
दिग्विजय की हालत देख अनुपमा टूट जाती है। अनुपमा को समर याद आता है। अनुपमा कहती है, ‘काश उस दिन मैं मर गई होती समर। आज भी लगता है कि मेरा समर आएगा। फोन आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं समर का कॉल तो नहीं। घंटी बजती है तो लगता है कहीं मेरा समर मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आ गया।’
अनुपमा करती है वादा
अनुपमा जैसे-तैसे खुद को संभालती है और सावी से वादा करती है। अनुपमा कहती है, ‘मैं तुझसे वादा करती हूं बेटा, तेरा सपना पूरा करने में मैं दिग्विजय जी का पूरा साथ दूंगी। ये मां साथ देगी सावी।’ इधर अनुपमा, दिग्विजय को संभालती है। उधर राही, ख्याती को संभालती है।
प्रेम को होता है अपनी गलती का एहसास
राही, ख्याती को ऑफिस का काम सिखाती है। बातों-बातों में ख्याति बताती है कि आज कल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राही, ख्याति को बताती है कि ये सब मैनोपॉज (पीरियड्स बंद होने की प्रक्रिया) की वजह से हो रही है। प्रेम और राजा, राही और ख्याति की बातें सुन लेते हैं। प्रेम और राजा मैनोपॉज के बारे में पढ़ते हैं ताकि वे ख्याति का साथ दे सकें।
भड़क जाती हैं मोटी बा
मोटी बा ये सब सुनकर भड़क जाती हैं। मोटी बा कहती हैं कि ये हर औरत के साथ होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, मोटी बा, ख्याति को ताना भी देती हैं। नीता भी ख्याति को खरीखोटी सुनाती है। ऐसे में प्रेम बीच में आता है। प्रेम कहता है, ‘मेरी मां से ऐसे बात मत कीजिए मोटी बा।’ इसके बाद प्रेम, ख्याति से माफी मांगता है। प्रेम कहता है, ‘सॉरी मां। बेटे के होते हुए भी मां अकेली पड़ गई। मुझे माफ कर दीजिए मां।’ इतना ही नहीं, प्रेम, राही को उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्यू भी कहता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।