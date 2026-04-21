Anupamaa Twist: दिग्विजय का अनुज से निकलेगा कनेक्शन, राही की जिंदगी में लौटेगा पुराना रिश्ता
Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। इधर अनुपमा को दिग्विजय और अनुज के कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। उधर राही की जिंदगी में एक पुराना इंसान वापस आएगा।
TV Serial Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा खुलासा होगा। अनुपमा के झोले में अनुज कपाड़िया की तस्वीर होगी। जब दिग्विजय के सामने अनुपमा के हाथ से उसका झोला गिरेगा तब अनुज की फोटो बाहर निकल आएगी। अनुपमा के पास अनुज की तस्वीर देख दिग्विजय हैरान रह जाएंगे। दिग्विजय कहेंगे, ‘अनुज की फोटो आपके बैग में?’ अनुपमा इमोशनल हो जाएगी। अनुपमा, दिग्विजय से पूछेगी, ‘आप मेरे पति को जानते हैं?’
कैसे हुई थी दिग्विजय और अनुज की मुलाकात?
इसके बाद दिग्विजय, अनुपमा को बताएंगे कि उनकी और अनुज की मुलाकात कब और कैसे हुई थी। दिग्विजय कहेंगे, ‘यूएस गया था। वहां इसने मुलाकात हुई थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब अनुज को पता चला कि सावी अपना कैफे खोलना चाहती है तो उसने बिना एक सेकंड सोचे अपनी चेक बुक निकाल ली थी और सावी के नाम चेक साइन करके दे दिया था।’ अनुपमा खुश हो जाएगी। वहीं दिग्विजय, अनुपमा से कहेंगे, ‘मतलब सावी के कैफे पर आपका हक है।’
राही की जिंदगी में होगी किसकी एंट्री?
इधर अनुपमा, अनुज को याद करेगी। उधर राही की जिंदगी में पुराना रिश्ता वापस लौटेगा। प्रोमो के मुताबिक, राही के पास एक कॉल आएगा। कॉल पर वो औरत, राही से कहेगी, ‘जिस कम्पनी में तुम काम करती हो मैं उसकी को-फाउंडर और पार्टनर हूं। मैं बहुत जल्द अहमदाबाद आ रही हूं और बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी।’
कौन है ये?
आपको श्रुति याद है? हां, वही श्रुति जिसकी शादी अनुज से होने वाली थी जब अनुज, अनुपमा से तलाक लेने के बाद यूएस शिफ्ट हो गया था। ये वही है। जी हां, श्रुति की शो में और राही की जिंदगी में दोबारा वापसी होने जा रही है।
नई एक्ट्रेस निभाएगी ये रोल
सुकृति कांडपाल ने टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में श्रुति का किरदार निभाया था। इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, अब श्रुति का किरदार समीक्षा भटनागर निभाएंगी। समीक्षा इससे पहले ‘वीरा’, ‘उतरन’ और ‘कुमकुम भाग्य’ जैसे बड़े शोज कर चुकी हैं।
आज के एपिसोड का री-कैप
21 अप्रैल के एपिसोड में अनुपमा, रोजी को सजा न देने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि अगर वो पॉल या रोजी को सजा देगी तो उनकी बेटी को भी सजा भुगतनी पड़ेगी इसलिए वो उन्हें सजा नहीं देगी। अनुपमा की बातें सुनने के बाद जया भी रोजी को माफ कर देती है। वहीं रोजी, अनुपमा से इम्प्रेस हो जाती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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