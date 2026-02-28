अनुपमा को लगेगा 440 वॉट का झटका, पाखी के बाद अब इस बेटी को मिलेगा धोखा
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पाखी के बाद अब अनुपमा की दूसरी बेटी को धोखा मिलने वाला है।
‘अनुपमा’ के होली स्पेशल एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होगा। टीना और अर्जुन को सबक सिखाने और दिवाकर का पर्दाफाश करने के बाद अनुपमा, बापूजी के साथ वापस अहमदाबाद लौटेगी। होली का त्योहार मनाने के लिए वह कोठरी हाउस जाएगी और वहां जो देखेगी उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए आपको ‘अनुपमा’ के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताते हैं।
बेटी को मिलेगा धोखा
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अनुपमा सबसे पहले राही को रंग लगाएगी और होली की शुभकामनाएं देगी। राही, अनुपमा से पूछेगी कि उसने कहीं प्रेम को देखा है क्या। अनुपमा कहेगी, ‘तू यहीं रुक मैं अपने जमाई को ढूंढकर लाती हूं।’ अनुपमा जब प्रेम को ढूंढने अंदर जाएगी तब वह प्रेम और प्रेरणा की साथ देख दंग रह जाएगी।
प्यार का इजहार
प्रेरणा, प्रेम से कहेगी, ‘मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सबसे पहले रंग लगाओ’ और फिर प्रेम का हाथ पकड़कर अपने गाल रंगेगी। इतना ही नहीं, प्रेरणा, प्रेम के सामने अपने प्यार का इजहार भी करेगी। अनुपमा ये सब देखकर हैरान रह जाएगी । उसे वनराज शाह और काव्या का दिया हुआ धोखा याद आएगा। उसे याद आयेगा कि कैसे माया ने अनुज कपाड़िया को किस किया था और उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अनुपमा को यकीन नहीं होगा कि जो उसके साथ हुआ वही अब उसकी बेटी के साथ हो रहा है।
आगे क्या होगा?
इससे पहले की अनुपमा कुछ रिएक्ट करे, राही आजाएगी। राही की आवाज सुन जब प्रेम और प्रेरणा पीछे पलटेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि अनुपमा ने सब देख लिया है। अब आगे क्या होगा? क्या प्रेम भी प्रेरणा से प्यार कर बैठेगा? क्या अनुपमा की तरह राही की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइव हिंदुस्तान।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
