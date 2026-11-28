अनुपमा बिना डिग्री के बन गईं टीचर? ट्रोल बोले, 'सॉरी बोलना आता नहीं है और टीचर!'
अनुपमा सीरियल में इस बार लीप के बाद अनुपमा टीचर/प्रोफेसर बनने जा रही हैं। इतने काम करने के भी अनुपमा को लाचार दिखाने और बिना डिग्री टीचर बन जाने पर अब लोग शो को ट्रोल कर रहे हैं।
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। राजन शाही प्रोडक्शन के इस सीरियल की कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव दर्शकों का इसमें रुझान बनाए रखते हैं। हालांकि हर बार मिलते-जुलते कॉन्सेप्ट ले आने की वजह से इस शो को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी है। अब एक बार फिर नए स्पिन ऑफ के साथ यह शो ट्रोलर्स ने निशाने पर है। इस बार अनुपमा लीप के बाद एक टीचर/प्रोफेसर बन गई है और अब लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि हर लीप के बाद अनुपमा एक नया पेशा कैसे अपना लेती है। ऑडियंस मेकर्स के इस घिसे-पिटे ढर्रे के लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
अब तक कितने काम बदल चुकी अनुपमा?
रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में अभी तक अनु को एक हाउसवाइफ होने से लेकर प्रोफेशनल डांसर, डांस एकेडमी की मालकिन, कुकिंग टीचर, शेफ, वृद्धाश्रम चलाने और कैफे की मालकिन होने समेत कई चीजें करते दिखाया जा चुका है। ट्रोलर्स का कहना है कि अनुपमा इतने सालों में कई बिजनेस करके छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा एक लाचार अबला नारी के तौर पर दिखाने से मेकर्स बाज नहीं आते। अनुपमा ने अपने पति अनुज कपाड़िया का बिजनेस भी संभाला है और डांस इंस्टीट्यूट भी संभाला है, इतने सब के बावजूद वह हमेशा एक बेबस औरत के तौर पर ही पर्दे पर दिखाई जाती है।
सोशल मीडिया पर हो गई ट्रोलिंग
सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "कई किरदार कहानी से अचानक, बिना किसी वजह के गायब कर दिए गए।" वहीं दूसरे ने लिखा, "अब इतने सब के बाद अनुपमा को एक गुजराती टीचर के तौर पर दिखाना बाकी रह गया था।" एक यूजर ने लिखा, "मेकर्स कहानी को डेवलप करने की बजाए हर बार की तरह वही एक फॉर्मूला शो चलाने के लिए चला रहे हैं।" किसी ने लिखा- यह सीरियल का अभी तक का कौन सा लीप है? तो वहीं दूसरे ने लिखा- इतना सब करने के बाद भी वह 'सॉरी' ठीक से नहीं बोल पाती है, और उसे टीचर बना दिया है। किसी ने पूछा है कि इतनी बेरोजगारी में बिना डिग्री के अनुपमा को नौकरी मिल कैसे जाती है?
आज भी टीआरपी टॉपर सीरियल
जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर इस शो की जमकर ट्रोलिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और लीप के साथ मेकर्स कहानी आगे बढ़ाने को तैयार हैं। अनुपमा सीरियल के कुछ दर्शक जहां इस नए लीप का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ अनुपमा को 'नए सफर की रानी' कहकर चिढ़ा रहे हैं। बता दें कि अनुपमा सीरियल टीआरपी लिस्ट में आज भी कमाल कर रहा है। वह इतने सालों बाद अभी भी टॉप 10 की लिस्ट में बना हुआ है। कभी वह टॉप 5 के भीतर होता है तो कभी टॉप 3 में जगह बना लेता है। लेकिन इतने सालों बाद भी यह शो लोगों का फेवरिट बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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