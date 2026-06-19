जब प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे अनुपमा फेम सुधांशु पांडे तो क्यों नहीं पूछा था सवाल, अब बताया
सुधांशु पांडे बीते साल वृंदावन गए थे। वहां उन्होंने प्रेमानंदजी से मुलाकात की थी। अब एक पॉडकास्ट में उन्होंने वहां का अनुभव बताया है। साथ ही यह भी कि वह किसी साधु-संत के पास जाकर क्या करते हैं।
सुधांशु पांडे महाकाल के भक्त हैं। बीते साल वह प्रेमानंद महाराज के आश्रम भी जा चुके हैं। वह रीसेंटली एक पॉडकास्ट में थे तो उनसे वहां का अनुभव पूछा गया। सुधांशु ने बताया कि वह मानते हैं कि जब किसी साधु के पास जाएं तो उनसे कोई सवाल ना पूछे। सुधांशु ने बताया कि जब वह प्रेमानंदजी से मिले तो सिर्फ उनकी ऊर्जा को ग्रहण किया।
प्रेमानंद महाराज से क्या पूछा
सुधांशु पांडे बीते दिनों निधि वासंदानी के पॉडकास्ट में थे। वहां उनसे पूछा गया कि प्रेमानंद महाराज से उन्होंने क्या सवाल पूछा? इस पर वह बोले, 'मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा। मैंने सिर्फ उनको सुना। मुझे लगता है कि जब भी आप इस तरह के साधु, महात्मा लोगों के पास जाएं तो सबसे जरूरी होता है उनको सुनना। क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल तो पूछना ही बेकार है ऐसे गुरुओं के आगे।'
मेडिटेशन की अवस्था में रहते
सुधांशु आगे बताते हैं, 'असल में मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि मैं जीवन में इतना ध्यान कर चुका हूं, मैं लगातार मेडिटेशन की अवस्था में रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ भी हूं यहां और इसी समय मैं इससे डिटैच होकर एक और विजन से भी इस पूरी चीज को देख रहा हूं। तो यह मेरे दिमाग की एक स्थिति है और रहती है। जब भी मैं किसी गुरु के सामने जाता हूं तो सिर्फ उनकी ऊर्जा को लेता हूं और कुछ नहीं करता।'
जब प्रेमानंदजी से मिले सुधांशु
सुधांशु पांडे साल 2025 में प्रेमानंद महाराज के पास गए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, कितना भी पावर और पैसा हो, वह ज्ञान और आध्यात्मिकता की ताकत की जगह नहीं ले सकता। ज्ञान ही धर्म है और धर्म ही ज्ञान है। जय सनातन, जय महाकाल, जय बांके बिहारी।
क्या हुई थी बातचीत
इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने सुधांशु से सवाल किया था, 'नाम जप करते हो?' इस पर सुधांशु बोले थे, 'मेरी पत्नी ने शुरू किया है अभी, मैंने थोड़ा-थोड़ा किया है। मैं महाकाल को समर्पित हूं। मैं करीब 20 साल से महाकाल को ही समर्पण किया है।' इस पर प्रेमानंदजी बोले, 'भगवान शिव और हरि एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तत्व तो एक ही हैं, रूप अनेक धारण किए हुए हैं। एक ही परमात्मा हैं। उनसे जुड़ना चाहिए। हमें हृदय से जुड़ना चाहिए। हृदय से जुड़ने का मतलब उसकी बार-बार याद आना। हम जिसको हृदय से प्यार करते हैं। उसकी याद आती है और याद ही भगवत प्राप्ति करवाती है। जैसे हम नाम जप रहे हैं और याद संसार की आ रही है तो काम नहीं बना। अभी माला भी नहीं है, लेकिन प्रभु की याद आ रही है। इसी स्मृति से जन्म-संसार के बंधनों को काट देता है।' प्रेमानंदजी ने सुधांशु से कहा था कि 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान को याद कर लें तो जीवन सफल हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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