जया बच्चन के धक्का मारने वाले वीडियो पर रुपाली गांगुली ने किया रिएक्ट, कहा-'उनको देखकर मैंने...'

जया ने हाल ही में उनके साथ सेल्फी ले रहे फैन पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। ये वीडियो सामने आते ही जया सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की गईं। फैंस के साथ-साथ स्टार्स ने भी जया बच्चन के बर्ताव की निंदा की है।

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जया बच्चन हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। इंडस्ट्री में वो जितना अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उतना ही अपने गुस्से के लिए भी। कई बार जया को कैमरे के सामने फैंस या फिर पैपराजी पर भड़कते देखा गया है। वहीं, जया ने हाल ही में उनके साथ सेल्फी ले रहे फैन पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। ये वीडियो सामने आते ही जया सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की गईं। फैंस के साथ-साथ स्टार्स ने भी जया बच्चन के बर्ताव की निंदा की है। ऐसे में अब अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने भी इस पर रिएक्ट किया है।

जया बच्चन के वायरल वीडियो पर रुपाली गांगुली ने किया रिएक्ट दरअसल, हाल ही में रुपाली गांगुली एक इवेंट में शामिल हुईं। इस दौरान रुपाली अपने लुक को लेकर छाई रहीं। ऐसे में पैपराजी ने रुपाली से जया बच्चन के फैन को धक्का मारने वाले वीडियो पर सवाल पूछा। इस पर रुपाली ने जवाब देते हुए कहा, 'जया जी को देखकर...मैंने अपनी मम्मी के साथ उनकी फिल्म 'कोरा कागज' देखी, जिसमें पापा को नेशनल अवॉर्ड मिला था। 'कोरा कागज' में जया जी एक्टिंग देखकर सच में मैंने एक्टिंग सीखी है। मैं उनसे इस बर्ताव की उम्मीद नहीं करती हूं।' रुपाली गांगुली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।