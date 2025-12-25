70 की उम्र में रुपाली गांगुली की मां ने 'धुरंधर' के गाने पर किया ऐसा धांसू डांस, रणवीर और आदित्य धर भी हुए शॉक्ड

संक्षेप: सोशल मीडिया पर हर तरफ 'धुरंधर' के गानों पर रील्स वायरल हो रहे हैं। स्टार्स भी 'धुरंधर' के गानों पर जमकर रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मूवी के गाने 'शरारत' पर टीवी की सुपरस्टार रुपाली गांगुली की मां का वीडियो वायरल हो रहा है।

आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर 'धुरंधर' पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। इसकी कहानी के साथ-साथ इसके गाने भी इंटरनेट पर बवाल काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ 'धुरंधर' के गानों पर रील्स वायरल हो रहे हैं। स्टार्स भी 'धुरंधर' के गानों पर जमकर रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मूवी के गाने 'शरारत' पर टीवी की सुपरस्टार रुपाली गांगुली की मां का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर उनका डांस देख न सिर्फ फैंस बल्कि खुद रणवीर सिंह और आदित्य धर भी कमेंट करने से रोक नहीं पाए।द

पहले देखते हैं रुपाली की मां का डांस वीडियो रुपाली गांगुली की मां रजनी गांगुली अपनी बेटी से किसी तरह कम नहीं हैं। रजनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रुपाली के भाई विजय अक्सर अपनी मां रजनी के साथ डांस वीडियो शेयर करते रहते हैं। वहीं, बीते दिनों वियज यंग रजनी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रजनी और विजय 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। रजनी इस उम्र में जिस तरह से गाने के स्टेप को मैच करती नजर आ रही हैं, वो देखने लायक है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- मेरी रॉकस्टार के साथ कुछ'।