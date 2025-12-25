70 की उम्र में रुपाली गांगुली की मां ने 'धुरंधर' के गाने पर किया ऐसा धांसू डांस, रणवीर और आदित्य धर भी हुए शॉक्ड
सोशल मीडिया पर हर तरफ 'धुरंधर' के गानों पर रील्स वायरल हो रहे हैं। स्टार्स भी 'धुरंधर' के गानों पर जमकर रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मूवी के गाने 'शरारत' पर टीवी की सुपरस्टार रुपाली गांगुली की मां का वीडियो वायरल हो रहा है।
आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर 'धुरंधर' पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है। इसकी कहानी के साथ-साथ इसके गाने भी इंटरनेट पर बवाल काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ 'धुरंधर' के गानों पर रील्स वायरल हो रहे हैं। स्टार्स भी 'धुरंधर' के गानों पर जमकर रील्स बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मूवी के गाने 'शरारत' पर टीवी की सुपरस्टार रुपाली गांगुली की मां का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर उनका डांस देख न सिर्फ फैंस बल्कि खुद रणवीर सिंह और आदित्य धर भी कमेंट करने से रोक नहीं पाए।द
पहले देखते हैं रुपाली की मां का डांस वीडियो
रुपाली गांगुली की मां रजनी गांगुली अपनी बेटी से किसी तरह कम नहीं हैं। रजनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रुपाली के भाई विजय अक्सर अपनी मां रजनी के साथ डांस वीडियो शेयर करते रहते हैं। वहीं, बीते दिनों वियज यंग रजनी का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रजनी और विजय 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं। रजनी इस उम्र में जिस तरह से गाने के स्टेप को मैच करती नजर आ रही हैं, वो देखने लायक है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- मेरी रॉकस्टार के साथ कुछ'।
रणवीर और आदित्य धर ने किया कमेंट
रुपाली गांगुली की मां रजनी के इस वीडियो पर फैंस और सेलेब्स जमरक प्यार लुटा रहे हैं। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने ढेर सारे फायर इमोजी के साथ तारीफ की। जबकि फिल्ममेकर अमर कौशिक अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पाए, उन्होंने लिखा, 'यह बहुत सुंदर है, यह तो बेस्ट है।' यही नहीं अमर ने आगे मजाक में लिखा, 'अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी अगली फिल्म में कौन आ रहा है।' हालांकि, सबसे बड़ी तारीफ खुद आदित्य धर की तरफ से आई। धुरंधर के डायरेक्टर ने जोरदार जवाब दिया, 'बेस्ट बेस्ट बेस्ट।' वहीं, मूवी के मेन लीड रणवीर सिंह ने भी कमेंट करते हुए लिखा, 'हा हा हा, शानदार।' इसके अलावा क्रिस्टल डिसूजा, राइटर ताहिरा कश्यप, एक्ट्रेस आयशा खान, कंपोजर विशाल मिश्रा, कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान, सिंगर ध्वनि भानुशाली सहित तमाम स्टार्स ने रजनी के इस वीडियो पर प्यार लुटाया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।