अनुपमा की बेटी राही की रियल लाइफ सगाई, सामने आईं पति विग्नेश के साथ पहली तस्वीरें

संक्षेप:

Raahi aka Actress Adrija Roy Engagement: अनुपमा सीरियल में राही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर से सगाई कर ली है। सगाई की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई हैं।

Jan 27, 2026 08:06 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल 'अनुपमा' में राही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय की सगाई की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई हैं। टीआरपी टॉपर सीरियल में अद्रिजा रॉय अनुपमा की अडॉप्टेड बेटी राही कपाड़िया का किरदार निभाती हैं। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के साथ सगाई कर ली है। इस इवेंट को काफी प्राइवेट रखा गया, 25 जनवरी को विग्नेश के फार्महाउस पर रखी गई इस इंगेजमेंट सेरिमनी में बस कपल के नजदीकी दोस्त और कुछ रिश्तेदार ही शरीक हुए।

'एक सिंपल हैलो से पवित्र वादे तक'

शादी की तस्वीरें साझा करते हुए अद्रिजा रॉय ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मेरी अपने प्यार से सगाई हो गई है जिसके लिए मैंने हमेशा दुआ की है। एक सिंपल सी हैलो से शुरू होकर एक पवित्र वादे तक। मेरा दिल अब घर जैसा महसूस कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मेरी मोहब्बत।" बात तस्वीरों की करें तो अद्रिजा रॉय ने कई सारी फोटो और कुछ क्लिप पोस्ट किए हैं। अद्रिजा जहां लाल साड़ी में गोल्डन जूलरी के साथ नजर आ रही हैं वहीं विग्नेश ने नीला कुर्ता पहना हुआ है।

को-स्टार्स ने नहीं दीं शुभकामनाएं?

पहली तस्वीर में जहां अद्रिजा और विग्नेश एक दूसरे का हाथ थामे साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में विग्नेश अपनी पत्नी के माथे पर किस करते दिख रहे हैं। आगे की स्लाइड में दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरें देखने को मिलती हैं और वो क्लिप भी जिसमें दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं और लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि रुपाली गांगुली और सीरियल के अन्य ज्यादातर एक्टर्स का रिएक्शन तस्वीरों पर मिसिंग रहा।

क्या करते हैं अद्रिजा रॉय के पति?

अद्रिजा रॉय के पति विग्नेश अय्यर से उनकी पहली मुलाकात मई 2025 में एक कॉमन फ्रेंड के घर पर पार्टी में हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर धीरे-धीरे दोनों करीब आने लगे। धीरे-धीरे इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने इस मोहब्बत को शादी में बदलने का फैसला कर लिया। अद्रिजा रॉय से विपरीत उनके पति विग्नेश अय्यर एक बिजनेसमैन हैं। वो ठाणे के एक रईस बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। विग्नेश के पिता राजू रंगनाथन अय्यर JNB ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
