अनुपमा की बेटी राही की रियल लाइफ सगाई, सामने आईं पति विग्नेश के साथ पहली तस्वीरें

संक्षेप: Raahi aka Actress Adrija Roy Engagement: अनुपमा सीरियल में राही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर से सगाई कर ली है। सगाई की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई हैं।

टीवी सीरियल 'अनुपमा' में राही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय की सगाई की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई हैं। टीआरपी टॉपर सीरियल में अद्रिजा रॉय अनुपमा की अडॉप्टेड बेटी राही कपाड़िया का किरदार निभाती हैं। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के साथ सगाई कर ली है। इस इवेंट को काफी प्राइवेट रखा गया, 25 जनवरी को विग्नेश के फार्महाउस पर रखी गई इस इंगेजमेंट सेरिमनी में बस कपल के नजदीकी दोस्त और कुछ रिश्तेदार ही शरीक हुए।

'एक सिंपल हैलो से पवित्र वादे तक' शादी की तस्वीरें साझा करते हुए अद्रिजा रॉय ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मेरी अपने प्यार से सगाई हो गई है जिसके लिए मैंने हमेशा दुआ की है। एक सिंपल सी हैलो से शुरू होकर एक पवित्र वादे तक। मेरा दिल अब घर जैसा महसूस कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मेरी मोहब्बत।" बात तस्वीरों की करें तो अद्रिजा रॉय ने कई सारी फोटो और कुछ क्लिप पोस्ट किए हैं। अद्रिजा जहां लाल साड़ी में गोल्डन जूलरी के साथ नजर आ रही हैं वहीं विग्नेश ने नीला कुर्ता पहना हुआ है।

को-स्टार्स ने नहीं दीं शुभकामनाएं? पहली तस्वीर में जहां अद्रिजा और विग्नेश एक दूसरे का हाथ थामे साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी फोटो में विग्नेश अपनी पत्नी के माथे पर किस करते दिख रहे हैं। आगे की स्लाइड में दोनों की कई रोमांटिक तस्वीरें देखने को मिलती हैं और वो क्लिप भी जिसमें दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं और लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि रुपाली गांगुली और सीरियल के अन्य ज्यादातर एक्टर्स का रिएक्शन तस्वीरों पर मिसिंग रहा।