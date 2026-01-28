रुपाली गांगुली को नहीं, अनुपमा के इस एक्टर को मिला पद्म श्री सम्मान, को-एक्टर्स ने किया रिएक्ट
Anupamaa: टीवी के फेमस शो ‘अनुपमा’ के एक एक्टर को पद्म श्री सम्मान मिला है। ऐसे में उनके को-एक्टर्स इमोशनल हो गए हैं और वे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दे रहे हैं।
‘अनुपमा’ में बापूजी का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर अरविंद वैद्य को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अरविंद वैद्य ने अपनी जिंदगी के 30 से ज्यादा साल थिएटर और एक्टिंग को दिए हैं। 33 साल के करियर में, उन्होंने 200 से ज्यादा नाटकों का डायरेक्शन किया है। इतना ही नहीं, वह ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ और ‘अनुपमा’ जैसे पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा भी रहे हैं। यही कारण है कि उनके पद्म श्री से सम्मानित होने पर उनके को-एक्टर इमोशनल हो गए हैं।
वंदना वैद्य
अपने पिता की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस वंदना ने लिखा, “श्री अरविंद वैद्य से पद्म श्री अरविंद वैद्य तक, मेरे डैड, मेरे हीरो, मेरे पहले टीचर, मेरी प्रेरणा और मेरे सुपरस्टार को बधाई।”
शिवम एस खजूरिया
‘अनुपमा’ में प्रेम का रोल प्ले करने वाले एक्टर शिवम ने कहा, “मुझे खुशी है कि मुझे उन्हें जानने और उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह ऐसे इंसान हैं जिनकी मैं सच में बहुत इज्जत करता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में उनके योगदान को पहचाना।”
इशिता दीक्षित
इशिता ‘अनुपमा’ में परी का किरदार निभा रही हैं। इशिता ने ईटाइम्स से अरविंद के बारे में बात की। इशिता ने कहा, “मैंने उन्हें कॉल करके बधाई दी। मेरा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है और वह अक्सर कहते हैं कि मैं सेट पर उनकी फेवरेट हूं—आप उनसे पूछ सकते हैं, वह हमेशा यही कहेंगे। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने बहुत थिएटर वर्क किया है और थिएटर टीचर भी रहे हैं इसलिए वह बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। वह अपने जीवन के अनुभवों और जिन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया है, उनके बारे में बात करते हैं। उनके साथ बैठना, उनकी कहानियां सुनना और उनसे सीखना अच्छा लगता है। मेरे लिए, उनके साथ समय बिताना और उनकी जर्नी को समझना सच में एक उपलब्धि जैसा लगता है क्योंकि वह बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने शानदार काम किया है।”
