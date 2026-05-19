anupamaa fame alka kaushal do you know moti baa went jail for cheque bounce case

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टीवी सीरियल 'अनुपमा' में इन दिनों मोटी बा का किरदार निभा रहीं दिग्गज एक्ट्रेस अलका कौशल की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था, जब उन्हें मां समेत 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा था।
स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'अनुपमा' में इस वक्त अनुपमा और श्रुति की लड़ाई की दिखाई जा रही है। एक तरफ, श्रुति, राही और प्रेम को अनुपमा के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ, अनुपमा अपने अनुज के सपने को पूरा करने में लगी हुई है। इस बीच आपको सीरियल के उस एक्टर के बारे में बताते हैं जिसे दो साल की सजा हुई थी।
कौन है ये एक्टर?
इस एक्टर का नाम अलका कौशल है। अलका शाे में मोटी बा का किरदार निभा रही हैं। अलका को एक कानूनी विवाद के चलते अपनी मां के साथ 2 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी थी।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला साल 2015-2017 के दौरान का है। अलका और उनकी मां सुशीला बडोला ने एक सीरियल बनाने की योजना बनाई थी। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए उन्होंने पंजाब के संगरूर जिले के किसान अवतार सिंह से 50 लाख रुपये उधार लिए थे।
कैसे शुरू हुआ कानूनी विवाद?
जब अवतार सिंह ने अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे, तो अलका और उनकी मां ने उन्हें 25-25 लाख के दो चेक सौंपे। डेट आने पर जब अवतार सिंह ने दोनों चेक बैंक में जमा किए तो वो बाउंस हो गए।
पैसे वापस न मिलने और चेक बाउंस होने के बाद, अवतार सिंह ने साल 2015 में मालेरकोटला की एक स्थानीय अदालत में अलका और उनकी मां के खिलाफ केस दर्ज करा दिया।
मालेरकोटला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अलका कौशल और उनकी मां को दोषी पाया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई।
जाना पड़ा जेल
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अलका ने संगरूर के सेशन कोर्ट में अपील दायर की। हालांकि, उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। जुलाई 2017 में संगरूर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। इसके तुरंत बाद, एक्ट्रेस और उनकी मां को हिरासत में लेकर संगरूर जिला जेल भेज दिया गया।
2018 में हुईं जेल से रिहा
अदालती कार्यवाही पूरी होने और अपनी 2 साल की सजा काटने के बाद साल 2018 में अलका कौशल जेल से रिहा हुईं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार फिर मनोरंजन जगत में वापसी की।
इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर
'क्वीन' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकीं अलका कौशल को टीवी इंडस्ट्री में 'कुमकुम', 'कबूल है' और 'स्वरागिनी' जैसे शोज में उनकी बेहतरीन अदाकारी और नेगेटिव किरदारों के लिए जाना जाता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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