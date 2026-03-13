Hindustan Hindi News
मैं ठीक से चलती नहीं हूं, ये कहकर मुझे CID से निकाल दिया था- अनुपमा फेम एक्ट्रेस का दावा

Mar 13, 2026 06:11 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa: ‘अनुपमा’ फेम टीवी एक्ट्रेस जसवीर कौर ने बताया कि साल 2012 में जब वह CID में काम कर रही थीं तब उन्हें ये कहकर निकाल दिया था कि तुम ठीक से चलती नहीं हो। 

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में देविका का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस जसवीर कौर ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि वह ‘सीआईडी’ का हिस्सा थीं, लेकिन मेकर्स ने उन्हें शो छोड़ने पर मजबूर किया था। ‘सीआईडी’ के हाथ से निकलने के बाद उन्हें छोटे-मोटे रोल्स करके गुजारा करना पड़ता था और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

मेकर्स ने लगाए थे गलत आरोप

जसवीर ने सुभोजित घोष के पॉडकास्ट में कहा, 'अचानक उन्होंने मुझे एक ऑफिस बुलाया और कहा कि मेरा रवैया गलत है। मैं ठीक से चलती नहीं हूं। अगर स्क्रिप्ट में मेरे डायलॉग्स नहीं होते हैं तो मैं स्क्रिप्ट फेंक देती हूं। गलत भाषा का इस्तेमाल करती हैं। वो जब ये सारी बातें बोल रहे थे, मैं सोच रही थी कि यह सब हुआ कब? मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं दिन रात रोती रहती थी और मुझे रोता देख मेरी मां भी रोती थी। उनकी वजह से मैं 3 महीनों तक डिप्रेशन में रही थी।'

हुआ था काला जादू

जसवीर ने दावा किया कि उन पर काला जादू किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके बालों का एक हिस्सा काट दिया गया था। एक्ट्रेस बोलीं, ‘जब मैं एक ज्योतिषी के पास गई तब उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने मेरे बाल काटकर जमीन में दबा दिए थे।’

जमीन पर सोती थी - जसवीर

जसवीर ने आगे बताया, ‘मैंने एक घर खरीदा था। मैं जमीन पर सोती थी क्योंकि मेरे पास घर की EMI भरने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 100 रुपये होते थे और 800 रुपये टैक्स आता था।’

किसी ने नहीं दिया साथ

एक्ट्रेस ने यह भी दावा किया कि जब उन्हें शो छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था तब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। किसी भी को-एक्टर ने उनसे बात करने की या उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की।

जसवीर ने सीआईडी में कौन-सा रोल प्ले किया था?

जसवीर कौर ने CID में इंस्पेक्टर काजल का रोल प्ले किया था। वह साल 2010 से साल 2012 तक इस शो का हिस्सा रही थीं। उनके अलावा इस शो में शिवाजी साटम, आदित्य श्रीवास्तव, दयानंद शेट्टी, दिनेश फडनीस और नरेंद्र गुप्ता जैसे कलाकार भी शामिल थे।

Anupamaa CID

