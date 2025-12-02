Hindustan Hindi News
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने किया गौरव खन्ना का सपोर्ट, बोलीं- जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी

संक्षेप:

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुके गौरव खन्ना क्या यह सीजन जीत पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके करोड़ों फैंस के साथ-साथ अब उनकी को-स्टार रहीं रुपाली गांगुली ने भी उनका सपोर्ट किया है।

Tue, 2 Dec 2025 01:02 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा का हिस्सा रहे एक्टर गौरव खन्ना बीते कई हफ्तों से सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में हैं और लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के पहले कंटेस्टेंट बने हैं जिन्हें 'टिकट टू फिनाले' मिला है और उनकी फाइनल वीक में मौजूदगी पक्की हो गई है। इस शो में आकर गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और उनके यह सीजन जीतने की काफी संभावना है। इसी बीच अनुपमा सीरियल में गौरव खन्ना की को-स्टार रहीं रुपाली गांगुली ने उनका सपोर्ट किया है।

'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी'

अनुपमा सीरियल में लीड रोल प्ले करने वालीं रुपाली गांगुली ने एक इवेंट में बातचीत के दौरान कहा कि वो चाहेंगी गौरव खन्ना यह शो जीतें। साथ ही साथ रुपाली गांगुली ने कहा कि उन्हें अमाल मलिक भी बहुत पसंद हैं और साथ ही साथ फरहाना भट और तान्या मित्तल की भी तारीफ की। रुपाली गांगुली ने कहा, "मुझे अमाल बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता है जो फरहाना, तान्या और बाकी सभी लोगों ने इस घर को दिया है। और गौरव जीत का हकदार है। जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी।"

मास्टर शेफ में भी मार चुके हैं बाजी

मालूम हो कि अनुपमा सीरियल में गौरव खन्ना ने अनुपमा के पति अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया था। गौरव खन्ना को इस शो में कुछ हफ्ते के लिए लाया गया था, लेकिन उन्होंने इतनी बखूबी यह किरदार निभाया कि मेकर्स ने उन्हें शो में बनाए रखने का फैसला किया। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि गौरव खन्ना के किरदार को लोग अनुपमा से ज्यादा पसंद करने लग गए थे। सोशल मीडिया पर भी गौरव खन्ना के काम की चर्चा ज्यादा होती थी। अनुपमा सीरियल से हटने के बाद उन्होंने मास्टर शेफ जीतकर सभी को हैरान कर दिया था।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

