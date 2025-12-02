अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने किया गौरव खन्ना का सपोर्ट, बोलीं- जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी

संक्षेप: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुके गौरव खन्ना क्या यह सीजन जीत पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके करोड़ों फैंस के साथ-साथ अब उनकी को-स्टार रहीं रुपाली गांगुली ने भी उनका सपोर्ट किया है।

टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा का हिस्सा रहे एक्टर गौरव खन्ना बीते कई हफ्तों से सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में हैं और लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के पहले कंटेस्टेंट बने हैं जिन्हें 'टिकट टू फिनाले' मिला है और उनकी फाइनल वीक में मौजूदगी पक्की हो गई है। इस शो में आकर गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और उनके यह सीजन जीतने की काफी संभावना है। इसी बीच अनुपमा सीरियल में गौरव खन्ना की को-स्टार रहीं रुपाली गांगुली ने उनका सपोर्ट किया है।

'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी' अनुपमा सीरियल में लीड रोल प्ले करने वालीं रुपाली गांगुली ने एक इवेंट में बातचीत के दौरान कहा कि वो चाहेंगी गौरव खन्ना यह शो जीतें। साथ ही साथ रुपाली गांगुली ने कहा कि उन्हें अमाल मलिक भी बहुत पसंद हैं और साथ ही साथ फरहाना भट और तान्या मित्तल की भी तारीफ की। रुपाली गांगुली ने कहा, "मुझे अमाल बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता है जो फरहाना, तान्या और बाकी सभी लोगों ने इस घर को दिया है। और गौरव जीत का हकदार है। जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी।"