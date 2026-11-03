रुपाली गांगुली ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, एडल्ट साइट्स पर AI जनरेटेड फोटोज के मिसयूज पर भड़कीं
रुपाली गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का सहारा लिया है। दरअसल, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटोज, वीडियोज के मिसयूज के लिए रुपाली ने ये कदम उठाया है।
अनुपमा फेम रुपाली गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रुपाली ने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटोज, वीडियो और बाकी पर्सनल चीजों के इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग की है। एक्ट्रेस का दावा है कि उनकी फोटोज का मिसयूज किया जा रहा है। इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं जो एडल्ट कंटेंट होस्ट करते हैं, जहां AI से बनी डीपफेक फोटोज और मॉर्फ किए गए वीडियो दिखाए जाते हैं।
क्या है रुपाली की शिकायत
रुपाली का कहना है कि उनकी फोटोज और वीडियोज को बिना उनकी परमिशन के बूटीक, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यूज किया जा रहा है। यहां तक की सेलिब्रिटी बुकिंग एजेंसी, आर्टिस्ट मैनेजमेंट फर्म्स और ऑनलाइन पोर्टल में।
राइट्स की सुरक्षा को लेकर भी अपील
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने राइट्स की सुरक्षा के लिए और अपनी पहचान के मिसयूज को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।
रुपाली ने अपने वकील सना खान के जरिए कथित तौर पर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स से उनसे जुड़ी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का ऑर्डर दें। उनकी याचिका में उनके नाम और इमेज के अनऑथोराइज्ड और डिजिटल यूज के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की भी मांग की है।
4 नवंबर को होगी सुनवाई
यह मामला 4 नवंबर को जस्टिस माधव जामदार के सामने लाया जाएगा।
रुपाली के बारे में जानें
रुपाली के बारे में बता दें कि वह टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। रुपाली ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह संजीवनी शो में नजर आईं और फिर साराभाई वर्सेस साराभाई शो से वह घर-घर फेमस हो गई थीं। इसके बाद वह कहानी घर-घर की, काव्यांजली, सपना बाबूल का विदाई, परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी जैसे शोज में काम करती नजर आईं।
रुपाली ने ब्रेक लेकर की अनुपमा से वापसी
रुपाली ने फिर एक ब्रेक ले लिया था। इसके बाद रुपाली ने 2020 में शो अनुपमा से कमबैक किया। इस शो में उनके अनुपमा किरदार को काफी पसंद किया गया है। तबसे लेकर अब तक ये शो टीवी पर राज कर रहा है।
अनुपमा में आएगा बड़ा लीप
अब कहा जा रहा है कि रुपाली के शो अनुपमा में एक लीप आने वाला है। इस लीप को लेकर जो अपडेट सामने आया है वो ये कि रुपाली गांगुली को छोड़कर शो की पूरी कास्ट बदल दी जाएगी। अब रुपाली किस रूप में दिखती हैं ये देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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