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कभी लगा था 'पनौती' का ठप्पा, फिर जीते 2 रिएलिटी शो... पहचानिए कौन है 'KKK 15' का ये नया खिलाड़ी?

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Khatron Ke Khiladi 15: रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के कंटेस्टेंट ने बताया कि उनपर पनौती का टैग लग गया था और इस टैग की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था।

गौरव खन्ना पर लगा था पनौती का ठप्पा
गौरव खन्ना पर लगा था पनौती का ठप्पा

'बिग बॉस 19' और 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' जीतने के बाद अब गौरव खन्ना 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अपने डर का सामना कर रहे हैं। शो का एक नए प्रोमो आया है और इस प्रोमो में 'अनुपमा' फेम एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि उनपर पनौती का टैग लगा था।

गौरव खन्ना हुए इमोशनल

प्रोमो की शुरुआत में गौरव ने कहा, 'एक टैग लग गया था मुझे पर कि गौरव के शो नहीं चलते। ये एक एक्टर के लिए बहुत खराब टैग होता है। गौरव अनलकी है, गौरव पनौती है, इसे मत लो। एक लड़का अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई में रह रहा है, काम ढूंढ रहा है।'

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गौरव खन्ना को आज भी लगता है इस बात का डर

उन्होंने आगे कहा, 'जब भी शो चलते थे तो क्रेडिट सबको जाता था और जब शो डूबते थे तो हमेशा ऐसा लगता था कि गौरव अनलकी है, गौरव पनौती है। ये बात अब मेरे जहन में बस गई है। मैं कोई भी ऑडिशन देता हूं तो मुझे आज भी लगता है कि यार, अगर यह शो नहीं चला तो फिर से वे मुझे पनौती का मेडल दे देंगे और कहेंगे कि यार इसके शो नहीं चलते।'

गौरव खन्ना के फैंस ने किया रिएक्ट

फैंस ने गौरव को मोटिवेट करने की कोशिश की। एक ने लिखा, 'आप पनौती नहीं हैं, आप सच्ची इंस्पिरेशन हैं।' दूसरे ने लिखा, 'अभी आप जहां भी जाते हैं उस शो की TRP टॉप पर चली जाती है। आपको सलाम।' तीसरे ने लिखा, 'आप इंडियन टेलीविजन के सुपरस्टार हैं, आप बड़ी चीजों के लिए बने हैं।'

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गौरव खन्ना के बारे में

गौरव खन्ना ने 2000 के दशक की शुरुआत में एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'भाभी', 'कुमकुम', 'लव ने मिला दी जोड़ी' और 'CID' जैसे शोज में काम किया। हालांकि उन्हें फेम 'जीवन साथी', 'यह प्यार न होगा कम' और 'तेरे बिन' जैसे शोज से मिला। इसके बाद उन्हें 'अनुपमा' ऑफर हुआ और उनकी किस्मत चमक गई। अनुज कपाड़िया के रोल में वो छा गए। उन्होंने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' का टाइटल जीता और फिर 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम की।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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