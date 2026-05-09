Anupamaa 9 May: राही को पड़ेगा अनुपमा का जोरदार थप्पड़, माही भी देगी पाखी को करारा जवाब
Anupamaa 9 May 2026 Full Episode Written Update: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। राही अपनी हद पार कर जाएगी, जिसके बाद अनुपमा उसे सबक सिखाने का फैसला लेगी।
Anupamaa 9 May 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। अनुपमा प्रेम से पूछेगी क्या उसे लगता है कि वह उससे जलती है? अनुपमा कहती है कि अगर ऐसा है तो धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। अनुपमा अपनी सफाई में पूछती है कि एक मां अपने बच्चों से कैसे जल सकती है? प्रेम अनुपमा पर हमेशा सिर्फ भाषण देने का आरोप लगाएगा और वह अनुपमा को रेस्त्रां कॉम्पटिशन के मामले में हरा देने की बात कहेगा। अनिल उसे रोकने की कोशिश करेगा लेकिन मीता उसे मना करेगी। मीता कहेगी कि अभी तो प्रेम ने बोलना शुरू ही किया है। अनिल अपनी पत्नी की बेवकूफी भरी सोच के लिए उसे डांटेगा।
अनुपमा को अटेंशन सीकर कहेगी बेटी राही
सिचुएशन बिगड़ती देखकर ख्याति अनुपमा का सपोर्ट करेगी। ख्याति नाराज होगी और प्रेम-राही से अनुपमा को मां कहना बंद करने को कहेगी। ख्याति यह भी कहेगी कि अनुपमा के बिना कोठारी परिवार का कोई भविष्य नहीं है। ख्याति कहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोठारी उनके कर्मों की वजह से उनकी जिंदगी में हो रही बुरी चीजों के लिए अनुपमा को ही दोषी ठहरा देते हैं। इस बात पर मीता आगे आएगी और कहेगी कि अनुपमा के आने तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर वो एक नया तूफान ले आती है। राही अपनी मां पर आरोप लगाएगी कि उसकी मां को अटेंशन लेने की बीमारी है। वह कहेगी कि उसकी मां बिना किसी मर्द के सहारे के आगे नहीं बढ़ सकती।
माही देगी राही और पाखी को करारा जवाब
राही को अपनी ही मां पर लांछन लगाते देख अंश उसे टोकेगा और कहेगा कि वह इतनी घिनौनी बातें कैसे कर सकती है। इस पर राही कहेगी कि अनुपमा एक अच्छी मां बनने में नाकाम रही है। माही उसे गिनाएगी कि अनुपमा ने राही के लिए कितना कुछ किया है, राही को आईना दिखाते हुए माही कहेगी कि सबसे ज्यादा अटेंशन लेने की बीमारी तो राही और पाखी को खुद है। इस पर हंसमुख शाह भी माही की बात का सपोर्ट करता है। लेकिन राही यहीं नहीं रुकेगी। वह अपनी मां और दिग्विजय के रिश्ते पर सवाल खड़े कर देगी। जब दिग्विजय राही को अपनी हद पार करते देखेगा तो वह उसे टोकेगा कि वह याद रखे कि वह अपनी मां से बात कर रही है।
राही को पड़ेगा अनुपमा का जोरदार थप्पड़
इस पर राही उलटा उसी पर हावी हो जाएगी और कहेगी कि मैं अपनी मां से बात कर रही हूं, तो इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? राही अपनी मां से कहेगी कि क्या उसने अनुज की जगह दिग्विजय को अपना लिया है? राही को अपनी लिमिट क्रॉस करते देख अनुपमा उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। वह अपने और अनुज के रिश्ते पर सफाई देगी और राही समेत बाकियों को भी यह बताने की कोशिश करेगी कि कैसे आज भी अनुज उसके दिल में है। अनुपमा राही को जमकर खरी-खोटी सुनाएगी और उसकी हर बात का तर्कसंगत ढंग से जवाब देगी। दिग्विजय भी कहेगा कि अगर अनुपमा उसकी बेटी सावी का सपना पूरा करने में उसकी मदद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? सीरियल की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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