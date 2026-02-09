Spoiler: फिर उलझेगा अनुपमा-वसुंधरा का रिश्ता, इन 5 वजहों से फिर शुरू होगी क्लेश
Anupamaa 9 Feb 2026 Spoiler Alert: अनुपमा और वसुंधरा कोठारी के बीच बड़ी मुश्किल से चीजें ठीक हुई थीं, लेकिन अब फिर एक बार दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती नजर आ रही है। इसकी वजह है परिवार का वही ताना-बाना जिसके लिए दोनों ही औरतें अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहती हैंं।
टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड की झलकियों में दिखाया गया है कि अनुपमा और वसुंधरा कोठारी के बीच रिश्ता फिर से उलझने लगा है। अलग-अलग मुद्दों को लेकर दोनों के बीच खटास फिर बढ़ने लगेगी। लेकिन क्या अनुपमा इस बार वसुंधरा कोठारी के साथ अपने रिश्तों को संभाल पाएंगी? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब वीडियो कॉल पर शाह निवास बात कर रही होगी तो एक ट्विस्ट आएगा।
वसुंधरा को पता चल जाएगी यह बात
होगा यह कि परी और राजा खाने की मेज पर सबके साथ बैठे होंगे और उनके माथे पर आटा लगा होगा। अनुपमा जब इसकी वजह पूछेगी कि दोनों बताएंगे कि आज उन्होंने मिलकर खाना बनाया। इत्तेफाकन पीछे से गुजर रही वसुंधरा कोठारी यह सब सुन लेगी और सीधे अनुपमा की तरफ बढ़ेगी। वो अपनी समधन पर गुस्सा करते हुए कहेगी कि आपने प्रेम को तो बावर्ची बना ही दिया और अब राजा को भी चूल्हे-चौके में उलझाकर छोड़ेंगी। अनुपमा सफाई देने की कोशिश करेगी लेकिन वसुंधरा उनकी एक नहीं सुनेगी।
राजा से लेकर माही तक बिगाड़ेंगे बात
आग में घी डालने का काम तोषू कर देगा जो वीडियो कॉल पर राजा से दाल मंगवा रहा होगा। लेकिन शायद यह वजह काफी नहीं थी। एक तरफ यह सब और दूसरी तरफ प्रेरणा और प्रेम की करीबियां वसुंधरा का पारा चढ़ा रही हैं। माही लोगों के खिलाफ में नफरत के बीज बोने की भरसक कोशिश कर रही है। इसके अलावा अनुपमा को धीरे-धीरे वसुंधरा कोठारी की भांजी कीर्ति और उसके परिवार का सच पता चलने लगा है। आदत से मजबूर अनुपमा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि वसुंधरा कोठारी की बहन की मदद भी करना चाहे, लेकिन इससे भी बात बिगड़ने लगेगी।
अनुपमा के लिए बढ़ने वाली हैं चुनौतियां
उधर राही की वजह से अनुपमा का समधियाने में रुक जाना भी वसुंधरा कोठारी को पहले ही रास नहीं आ रहा है। इस तरह ये 5 वजहें अनुपमा और वसुंधरा कोठारी के बीच रिश्तों में फिर दरार लाने की वजह बनेंगे। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे चीजें किस तरह होंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
