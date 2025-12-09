Anupamaa 9 Dec: अनुपमा फिर मार ले जाएगी बाजी, यूं नाकाम होगी कृतिका की चाल

संक्षेप: Anupamaa 9 December 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का 9 दिसंबर 2025 का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। जानिए मंगलवार के एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा।

अनुपमा सीरियल का मंगलवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। परी के क्लोदिंग ब्रांड का अनाउंसमेंट करते हुए अनुपमा इसकी खूबियां बताएगी, लेकिन उधर ईशानी के सीने पर सांप लोट रहे होंगे। सब कुछ अच्छी तरह हो जाने के बाद अनुपमा भारती से पूछती है कि प्रीत कहां है? मालूम चलता है कि वो वॉशरूम गई है। सिचुएशन को देखते हुए राही की रैंप वॉक स्किल्स के बारे में अनुपमा को याद आता है और दोनों को याद आता है कि कैसे वो हमेशा से रैंप पर चलने का सपना देखा करती थी। इस पर राही को स्टेज पर जाने के लिए रेडी करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है।

पूरा होगा राही के बचपन का सपना अनुपमा को शक होता है कि लाइटरूम में कोई है, लेकिन राही उससे वक्त बर्बाद नहीं करने को कहती है। कृतिका जब अनुपमा को तैयार होते हुए देखती है तो उसे लगता है कि वही शो स्टॉपर बनकर आएगी। लेकिन आखिरी पल में जब राही स्टेज पर आएगी तो कृतिका हैरान होगी कि कैसे आखिरी पल में अनुपमा ने अपनी पोजिशन बदल ली है। अनुपमा अपनी बेटी को उसका सपना पूरा करते देख खुश हो रही होगी, लेकिन तभी राही के ऊपर लगी लाइटें और बाकी चीजें ढीली पड़ने लगती हैं और लाइट ब्लिंक करने लगती है।

कृतिका की चाल फिर होगी नाकाम ऊपर लगी लाइटों के राही पर गिरने से पहले ही सही वक्त पर अनुपमा उसे बचा लेगी, लेकिन सारी डेकोरेशन और सीलिंग उसके ऊपर गिर पड़ेगी। बहुत ज्यादा फिक्र का माहौल हो जाएगा। लेकिन सबको यह जानकर राहत की सांस आएगी कि अनुपमा सुरक्षित बच गई है, उसे एक भी खरोंच नहीं आएगी। अनुपमा ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगी और रजनी उससे कहेगी कि अनुपमा का दयालु स्वभाव ही हमेशा उसकी रक्षा करता है। कृतिका फौरन इवेंट कैंसिल करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन ऑर्गनाइजर्स कहते हैं कि अभी इवेंट कैंसिल करने से इनवेस्टर्स पीछे हट जाएंगे।