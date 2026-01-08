Anupamaa 8 Jan: पाखी को दिवाकर का सच बताएगी राही, ईशान सुनाएगी अपना फैसला, अनुपमा को होगी टेंशन

संक्षेप: Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के 8 जनवरी के एपिसोड में राही और अनुपमा, पाखी को दिवाकर का सच बताएंगे। राही और अनुपमा की बात सुनने के बाद पाखी अपना फैसला सुनाएगी।

‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में राही, पाखी को दिवाकर का सच बताएगी। राही की बात सुनने के बाद दिवाकर अपनी बात रखेगा। दिवाकर कहेगा, ‘गलती मेरी नहीं है। राही ने ही मुझे गलत सिग्नल दिए थे। मैं मर्द हूं तो बहक गया।’ दिवाकर की बात सुनने के बाद राही उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ेगी। वहीं अनुपमा कहेगी, ‘आदमी हूं इसलिए बहक गया। मर्द हूं इसलिए गलती हो गई। अरे ऐसे घटिया बहाने जो देता है न मत करता है उस आदमी को 100 जुते लगाऊं। अरे सच्चा मर्द वो होता है तो अपनी मर्यादा पार न करे।’

पाखी का फैसला प्रेम, राही के सपोर्ट में आगे आएगा। प्रेम कहेगा, ‘मेरी राही कैसी है ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। तू क्या अगर ये बात राही भी कहती तो भी मैं यकीन नहीं करता।’ सबकी बातें सुनने के बाद पाखी कहेगी, ‘ये बात मुझे पहले से ही पता है मम्मी। दिवाकर ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया है। दिवाकर पीड़ित है और आप लोग इसे विलेन साबित कर रहे हो। राही ने क्या कहा? प्रेम ने क्या किया? आप क्या सोचती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता।’

ईशानी को आगे करेगी अनुपमा पाखी इमोशनल हो जाएगी। अनुपमा, पाखी को समझाएगी कि दूसरी शादी करना गलत नहीं है, लेकिन ये लड़का गलत है। जब पाखी, अनुपमा की बात नहीं मानेगी तब अनुपमा, ईशानी को आगे करेगी। ईशानी, पाखी से कहेगी, ‘मैं बस इतना कहूंगी कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन अगर अनु मां कह रही है कि ये आदमी गलत है तो पक्का गलत है। प्लीज अनु मां की बात मान लीजिए। जब भी हम अनु मां की बात नहीं मानते हम फंसते हैं। प्लीज इस आदमी से दूर रहिए।’

अनुपमा के साथ हाथ जोड़ेगा दिवाकर ईशानी की बात सुनने के बाद भी पाखी अपना फैसला नहीं बदलेगी। दिवाकर इस बात का फायदा उठाएगा। दिवाकर, अनुपमा के सामने हाथ जोड़ेगा और कहेगा, ‘प्लीज आप हमारे रिश्ते के लिए मान जाइए। मैं वादा करता हूं कि मैं पाखी को हमेशा खुश रखूंगा। मैंने सिर्फ पाखी से प्यार किया है। मैंने राही से कभी प्यार नहीं किया। पाखी मेरी जिंदगी में नहीं था इसलिए मैं बहक गया।’