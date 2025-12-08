Anupamaa 8 Dec: ख्याति को हुआ पति पराग कोठारी पर शक, राही की पढ़ाई छुड़वाएगी वसुंधरा

संक्षेप: Anupamaa 8 December 2025: अनुपमा सीरियल की कहानी आगे इतनी उलझने वाली है कि एक-दो नहीं, साथ ही साथ कई सारे प्लॉट आगे बढ़ेंगे। जानिए सोमवार के एपिसोड का फुल रिटेन अपडेट।

Anupamaa 8 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में सोमवार को जहां एक तरफ रजनी इस बात की तारीफ करेगी कि अनुपमा ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इवेंट मैनेजर के लड़के साजिश को अंजाम देने में जुटे होंगे। उधर कोठारी मेंशन में ख्याति अपनी सास वसुंधरा को चिंता करते देखेगी तो उससे वजह पूछेगी। वसुंधरा परेशान होगी क्योंकि पराग मीटिंग के लिए रजनी के पास गया है। ख्याति बताएगी कि पराग ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन वह उसकी आंखों में बेचैनी महसूस कर पा रही थी। ख्याति सोचने लगेगी कि आखिर वसुंधरा इतनी परेशान क्यों है।

वरुण को देखकर इंप्रेस हो जाएगी भारती ख्याति के दिमाग में कहीं न कहीं शक घर करने लगा है और वह अपने पति और रजनी के बारे में सोचने लगी है। उधर वरुण अचानक से अपनी मां रजनी को सरप्राइज देगा। उसे देखकर भारती इंप्रेस हो जाएगी और अनुपमा को भी अच्छा लगेगा। लेकिन वरुण अपनी मां से गाड़ी मांगने आया है। रजनी उसे हिदायत देगी कि गाड़ी आराम से चलाए। उधर राजा को यह पता चलेगा कि परी फैशन शो में पार्टिसिपेट करने जा रही है। गौतम और माही इस बारे में चुगली करने लगेंगे और अनुपमा को बुरा भला कहेंगे। वो कहेंगे कि अनुपमा के लिए हमेशा से माही और ईशानी की प्राथमिकता थीं।

राही की पढ़ाई छुड़वाएगी वसुंधरा कोठारी माही के दिल में फिर एक बार नफरत की आग जलने लगी है। माही कहेगी कि शायद इसीलिए अनुपमा ने राही को भी जान बूझकर मुंबई बुला लिया होगा, ताकि वो भी फैशन शो में हिस्सा ले सके। वसुंधरा खिसियाने लगेगी और उसको भी इस बात की खबर लगती है कि अनुपमा अपनी बेटी राही को भी इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करवाने वाली है। वसुंधरा तब गौतम से कहेगी कि वो राही की पढ़ाई बंद करवाकर उसे काम में जोड़ने के लिए कहेगी। वह कहेगी कि हम जल्द ही पराग से बात करेंगे, लेकिन यह सुनकर गौतम घबरा जाएगा।