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अनुपमा पकड़ेगी प्रेम के रेस्त्रां में कई गड़बड़ियां, माही को बिजनेस से निकाल बाहर करेगी वसुंधरा

Apr 08, 2026 12:20 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 8 April 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। जानिए अपकमिंग एपिसोड में हमें क्या उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे।

अनुपमा पकड़ेगी प्रेम के रेस्त्रां में कई गड़बड़ियां, माही को बिजनेस से निकाल बाहर करेगी वसुंधरा

अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेम अचानक अनुपमा को सामने देखकर खुश हो जाता है। वह इसे अपने रेस्त्रां की ओपनिंग के लिए आशीर्वाद मानता है और अनुपमा के पैर छूता है। प्रेम और प्रेरणा को अंदाजा भी नहीं था कि इंस्पेक्शन के लिए अनुपमा ही आने वाली है। प्रेम अपनी खुशी में अनुपमा के लिए खाना बनाने की तैयारी करता है, लेकिन अनुपमा गहरे सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस रेस्त्रां का भविष्य उसके हाथ में है, वह उसका दामाद प्रेम का है। राही को लगेगा कि अनुपमा बस हैरान है, पर उसे नहीं पता कि अंदर ही अंदर अनुपमा के मन में क्या चल रहा है।

माही को बिजनेस से निकाल बाहर करेगी वसुंधरा

दूसरी तरफ माही ने अपना नया जूलरी ब्रांड लॉन्च कर दिया है और एक इंटरव्यू में वह खुलेआम गौतम पर उसके डिजाइन्स का क्रेडिट लेने का आरोप लगा देगी। यह देखकर कोठारी हाउस में हड़कंप मच जाएगा। वसुंधरा को पक्का यकीन होगा कि माही को यह सब करने के लिए अनुपमा ने भड़काया है। गुस्से में वसुंधरा माही को बिजनेस से बाहर करने का फैसला कर लेगी और अनुपमा को कोठारी परिवार की बर्बादी का कारण बताएगी। वहीं पाखी इस पूरे विवाद का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है और माही को नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए उकसा रही है।

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अनुपमा निकाल देगी प्रेम के रेस्त्रां में कई गड़बड़ियां

असली ड्रामा तब शुरू होगा जब अनुपमा अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करेगी। वह प्रेम को बताएगी कि उसके रेस्त्रां में बहुत सारी कमियां हैं। मसालों पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है और सबसे डरावनी बात यह कि गैस पाइप लीक हो रहा है। प्रेम यह सुनकर सन्न रह जाता है और अपनी टीम पर भड़क जाता है। वह अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है कि वह रिपोर्ट में ये बातें न लिखे, वरना रेस्टोरेंट शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा।

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प्रेम की बिगड़ेगी तबीयत, धर्मसंकट में पड़ी अनुपमा

राही भी अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी और कहेगी कि अगर उसने सच लिखा, तो वह प्रेम का सपना तोड़ देगी। माहौल काफी स्ट्रेसफुल होगा। प्रेम इतना स्ट्रेस में होगा कि घर लौटते ही बेहोश होकर गिर पड़ेगा। राही और अंश बुरी तरह डर जाएंगे। उधर शाह हाउस में भी हंसमुख और लीला के बीच बहस छिड़ जाएगी कि अंश पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ डालना सही है या नहीं। अनुपमा जब घर पहुंचेगी तो वह टूट चुकी होगी। वह हंसमुख को बताएगी कि वह धर्मसंकट में है। एक तरफ उसकी ईमानदारी और ड्यूटी है, तो दूसरी तरफ प्रेम का भविष्य।

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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