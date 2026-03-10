Hindustan Hindi News
प्रेम बनेगा कोठारी परिवार का मुखिया, नई 'अनुपमा' बनेगी राही, लीप के बाद शो में आएंगे ये 7 बदलाव

Mar 10, 2026 04:26 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 7 Things to Change: अनुपमा सीरियल में लीप के बाद काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं। इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो कहानी की आगे की भूमिका तय करेंगी। तो जानिए इस टीआरपी टॉपर सीरियल में अभी तक क्या कुछ बदल चुका है।

Anupama Serial, Things Changed after Leap: अनुपमा सीरियल एक बार फिर दर्शकों को नए सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। प्रार्थना की अचानक हुई मौत ने शाह और कोठारी परिवार को तोड़कर रख दिया है, लेकिन अब कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। मंगलवार के एपिसोड में सीरियल का नया चैप्टर शुरू किया गया जिसमें काफी कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है। इस लीप के साथ ही अनुपमा की जिंदगी की गोवा में नई शुरुआत हो चुकी है। वह अपने पुराने जख्मों और यादों को समेटकर नई जर्नी शुरू कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि लीप के बाद शो की कहानी में कौन सी चीजें बदल चुकी हैं।

बिजनेस संभालता दिखेगा प्रेम, पराग ने लिया खुद पर इल्जाम

लीप के बाद प्रेम और राही की जिंदगी में भी बड़े बदलाव आए हैं। एक साल बाद प्रेम एक रेस्टोरेंट चलाता हुआ नजर आएगा और इस काम में प्रेरणा उसका साथ देगी। दरअसल प्रार्थना की मौत के बाद परिवार में भारी उथल-पुथल मची है। पराग ने प्रार्थना की मौत का पूरा इल्जाम अपने सिर ले लिया है, जिसकी वजह से पूरे परिवार के समीकरण बदल गए हैं। पराग के खुद को प्रांशी की मौत का जिम्मेदार मानने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी प्रेम के कंधों पर आ गई है, जिसे वह बखूबी निभा रहा है।

ये भी पढ़ें:अनुपमा सुलझाएगी सावी विला का भूतिया रहस्य, इधर गौतम बना बेटी का हानिकारक बापू

नई 'अनुपमा' बनेगी राही, मुश्किल वक्त में देगी सबका साथ

एक तरफ जहां प्रेम बाहर की जिम्मेदारियां उठा रहा है, वहीं राही घर के अंदर की कमान संभालती हुई दिखेगी। लीप के बाद राही का किरदार काफी हद तक अनुपमा जैसा दिखाया जाएगा। वह घर के हर सदस्य का ख्याल रखेगी और इस मुश्किल वक्त में सबको इमोशनल सपोर्ट देगी। प्रार्थना के जाने के बाद परिवार जिस दुख से गुजर रहा है, उसमें राही एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहेगी। उसका यह मैच्योर रूप दर्शकों को बार-बार उसकी मां की याद दिलाएगा। क्योंकि वह रिश्तों को जोड़ने और सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेगी।

ये भी पढ़ें:अनुपमा में क्या होगी गौरव खन्ना की वापसी? एक्टर बोले- शो में वापस आना मेरे...

बदल चुके हैं रिश्तों के समीकरण और लोगों की जिम्मेदारी

इस एक साल के लीप ने न सिर्फ अनुपमा की लोकेशन बदली है, बल्कि किरदारों के रोल और जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह बदल दिया है। गोवा में अनुपमा की नई जिंदगी, नई तरह की चुनौतियां और नई तरह के किरदार लेकर आएगी। फैंस यह देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि प्रार्थना की मौत के गम से उबरने के बाद यह परिवार खुद को कैसे संभालता है। अनुपमा का यह नया सफर आने वाले हफ्तों में हाई-वोल्टेज ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट से भरपूर हो सकता है। लेकिन इस नए लीप के बाद नए प्रोमो पर लोगों का जैसा रिएक्शन आया था, उससे फिलहाल यह सवाल खड़ा हुआ है कि नया सफर वाला कॉन्सेप्ट इस बार लोगों के गले उतरेगा या नहीं।

ये भी पढ़ें:इस पूर्व क्रिकेटर के घर से हर 15 दिनों में आता है मलाइका अरोड़ा के लिए खाना?
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Anupamaa

