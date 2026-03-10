प्रेम बनेगा कोठारी परिवार का मुखिया, नई 'अनुपमा' बनेगी राही, लीप के बाद शो में आएंगे ये 7 बदलाव
Anupamaa 7 Things to Change: अनुपमा सीरियल में लीप के बाद काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं। इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो कहानी की आगे की भूमिका तय करेंगी। तो जानिए इस टीआरपी टॉपर सीरियल में अभी तक क्या कुछ बदल चुका है।
Anupama Serial, Things Changed after Leap: अनुपमा सीरियल एक बार फिर दर्शकों को नए सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। प्रार्थना की अचानक हुई मौत ने शाह और कोठारी परिवार को तोड़कर रख दिया है, लेकिन अब कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। मंगलवार के एपिसोड में सीरियल का नया चैप्टर शुरू किया गया जिसमें काफी कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है। इस लीप के साथ ही अनुपमा की जिंदगी की गोवा में नई शुरुआत हो चुकी है। वह अपने पुराने जख्मों और यादों को समेटकर नई जर्नी शुरू कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि लीप के बाद शो की कहानी में कौन सी चीजें बदल चुकी हैं।
बिजनेस संभालता दिखेगा प्रेम, पराग ने लिया खुद पर इल्जाम
लीप के बाद प्रेम और राही की जिंदगी में भी बड़े बदलाव आए हैं। एक साल बाद प्रेम एक रेस्टोरेंट चलाता हुआ नजर आएगा और इस काम में प्रेरणा उसका साथ देगी। दरअसल प्रार्थना की मौत के बाद परिवार में भारी उथल-पुथल मची है। पराग ने प्रार्थना की मौत का पूरा इल्जाम अपने सिर ले लिया है, जिसकी वजह से पूरे परिवार के समीकरण बदल गए हैं। पराग के खुद को प्रांशी की मौत का जिम्मेदार मानने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी प्रेम के कंधों पर आ गई है, जिसे वह बखूबी निभा रहा है।
नई 'अनुपमा' बनेगी राही, मुश्किल वक्त में देगी सबका साथ
एक तरफ जहां प्रेम बाहर की जिम्मेदारियां उठा रहा है, वहीं राही घर के अंदर की कमान संभालती हुई दिखेगी। लीप के बाद राही का किरदार काफी हद तक अनुपमा जैसा दिखाया जाएगा। वह घर के हर सदस्य का ख्याल रखेगी और इस मुश्किल वक्त में सबको इमोशनल सपोर्ट देगी। प्रार्थना के जाने के बाद परिवार जिस दुख से गुजर रहा है, उसमें राही एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहेगी। उसका यह मैच्योर रूप दर्शकों को बार-बार उसकी मां की याद दिलाएगा। क्योंकि वह रिश्तों को जोड़ने और सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेगी।
बदल चुके हैं रिश्तों के समीकरण और लोगों की जिम्मेदारी
इस एक साल के लीप ने न सिर्फ अनुपमा की लोकेशन बदली है, बल्कि किरदारों के रोल और जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह बदल दिया है। गोवा में अनुपमा की नई जिंदगी, नई तरह की चुनौतियां और नई तरह के किरदार लेकर आएगी। फैंस यह देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि प्रार्थना की मौत के गम से उबरने के बाद यह परिवार खुद को कैसे संभालता है। अनुपमा का यह नया सफर आने वाले हफ्तों में हाई-वोल्टेज ड्रामा और इमोशनल ट्विस्ट से भरपूर हो सकता है। लेकिन इस नए लीप के बाद नए प्रोमो पर लोगों का जैसा रिएक्शन आया था, उससे फिलहाल यह सवाल खड़ा हुआ है कि नया सफर वाला कॉन्सेप्ट इस बार लोगों के गले उतरेगा या नहीं।
