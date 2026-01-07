Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 7 January 2026 Written Update Rajni Instructed to Demolish the Chall
Anupamaa 7 Jan: रजनी ने दिया चॉल गिराने का आदेश, वसुंधरा को टक्कर देने आ गई यह लड़की

Anupamaa 7 Jan: रजनी ने दिया चॉल गिराने का आदेश, वसुंधरा को टक्कर देने आ गई यह लड़की

संक्षेप:

Anupamaa 7 January 2026 Written Update: रजनी की बेटी प्रेरणा राही के साथ कोठारी मेंशन जा पहुंची है। वसुंधरा जहां अपने घमंड में चूर होगी, वहीं प्रेरणा अपने बेबाक सवालों और जवाबों से उसकी बोलती बंद कर देगी।

Jan 07, 2026 04:23 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa 7 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि ख्याति जब बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट के बारे में अनु को बताने ही जा रही होगी, तभी पराग आकर बीच में इशारे करके उसे बात बदलने का इशारा कहेगा। अनुपमा को प्रोजेक्ट का सच पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उसे शक हो जाएगा कि ख्याति कुछ और ही बताने जा रही थी, लेकिन फिर अचानक बात बदल दी। रजनी का हलक सूख जाएगा जब वो अनुपमा को प्रोजेक्ट के बारे में बात करते सुनेगी। वह आकर उससे पूछेगी कि क्या बात हुई है। अनुपमा बताएगी कि प्रार्थना की गोदभराई का न्योता आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रजनी ने दिया चॉल गिराने का आदेश

रजनी उसे सुझाव देगी कि जितना उसने उनके रिश्तों के बारे में समझा है, उससे लगता है कि उसे जाना चाहिए। अनुपमा के रवाना होते ही रजनी बिल्डर को कॉल करेगी और कहेगी कि यही सही मौका है, अनुपमा कुछ दिन शहर से बाहर रहेगी, हमें चॉल गिराने का काम शुरू कर देना चाहिए। अनुपमा के आने की अहमदाबाद में बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही होंगे। उसके घर पहुंचते ही अंश उससे लिपट जाएगा और किंजल, लीला और बापूजी भी खुश होंगे। लेकिन जब अंश अपने पिता बनने की खुशी जाहिर कर रहा होगा, तब तोषू कड़वी बातें बोलकर उसकी खुशी फीकी कर देगा। वो कहेगा ये खुशी तभी तक रहती है जब तक बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं आतीं।

ये भी पढ़ें:गौतम ने बढ़ाईं राही की मुश्किलें, अनुपमा को लगेगा जोर का झटका

शाह निवास में अनुपमा की धांसू वापसी

अनुपमा के साथ-साथ परी, ईशानी और प्रेरणा भी आई होंगी। परी और ईशानी जहां शाह निवास में रहेंगी वहीं प्रेरणा कोठारी मेंशन में राही के साथ रहेगी। परी और ईशानी साफ कर देंगी कि वो यहां पर अपने भाई के लिए आई हैं। लालची पाखी कहेगी कि उसे मुंबई में रहकर ही काम खोजना चाहिए था। खुशी का माहौल होगा लेकिन कोठारी मेंशन में प्रेरणा की धमाकेदार एंट्री होगी। वो अपने बेबाक सवालों और जवाबों से वसुंधरा कोठारी की बोलती बंद कर देगी। लेकिन प्रेरणा को यह सच नहीं पता है कि वो प्रेरणा को साथ इसलिए लाई है ताकि, उसकी मां रजनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके।

वसुंधरा को नाकों चने चबवाएगी प्रेरणा

वसुंधरा को यह फिक्र खाए जा रही होगी कि पराग को उसकी दोस्त रजनी ने फंसाया था और अब रजनी की बेटी पराग के बेटे के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही है। वसुंधरा को लगेगा कि प्रेरणा उसकी इज्जत करेगी, लेकिन जब वसुंधरा कहेगी कि उसका घर एक मंदिर है, तो प्रेरणा पूछेगी कि क्या यहां के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं? वसुंधरा कहेगी कि यह उसका और उसके श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस पर प्रेरणा जवाब देगी कि श्रीनाथ जी तो सबके होते हैं। वसुंधरा इरिटेट हो जाएगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।