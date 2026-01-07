Anupamaa 7 Jan: रजनी ने दिया चॉल गिराने का आदेश, वसुंधरा को टक्कर देने आ गई यह लड़की

संक्षेप: Anupamaa 7 January 2026 Written Update: रजनी की बेटी प्रेरणा राही के साथ कोठारी मेंशन जा पहुंची है। वसुंधरा जहां अपने घमंड में चूर होगी, वहीं प्रेरणा अपने बेबाक सवालों और जवाबों से उसकी बोलती बंद कर देगी।

Anupamaa 7 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि ख्याति जब बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट के बारे में अनु को बताने ही जा रही होगी, तभी पराग आकर बीच में इशारे करके उसे बात बदलने का इशारा कहेगा। अनुपमा को प्रोजेक्ट का सच पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उसे शक हो जाएगा कि ख्याति कुछ और ही बताने जा रही थी, लेकिन फिर अचानक बात बदल दी। रजनी का हलक सूख जाएगा जब वो अनुपमा को प्रोजेक्ट के बारे में बात करते सुनेगी। वह आकर उससे पूछेगी कि क्या बात हुई है। अनुपमा बताएगी कि प्रार्थना की गोदभराई का न्योता आया है।

रजनी ने दिया चॉल गिराने का आदेश रजनी उसे सुझाव देगी कि जितना उसने उनके रिश्तों के बारे में समझा है, उससे लगता है कि उसे जाना चाहिए। अनुपमा के रवाना होते ही रजनी बिल्डर को कॉल करेगी और कहेगी कि यही सही मौका है, अनुपमा कुछ दिन शहर से बाहर रहेगी, हमें चॉल गिराने का काम शुरू कर देना चाहिए। अनुपमा के आने की अहमदाबाद में बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही होंगे। उसके घर पहुंचते ही अंश उससे लिपट जाएगा और किंजल, लीला और बापूजी भी खुश होंगे। लेकिन जब अंश अपने पिता बनने की खुशी जाहिर कर रहा होगा, तब तोषू कड़वी बातें बोलकर उसकी खुशी फीकी कर देगा। वो कहेगा ये खुशी तभी तक रहती है जब तक बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं आतीं।

शाह निवास में अनुपमा की धांसू वापसी अनुपमा के साथ-साथ परी, ईशानी और प्रेरणा भी आई होंगी। परी और ईशानी जहां शाह निवास में रहेंगी वहीं प्रेरणा कोठारी मेंशन में राही के साथ रहेगी। परी और ईशानी साफ कर देंगी कि वो यहां पर अपने भाई के लिए आई हैं। लालची पाखी कहेगी कि उसे मुंबई में रहकर ही काम खोजना चाहिए था। खुशी का माहौल होगा लेकिन कोठारी मेंशन में प्रेरणा की धमाकेदार एंट्री होगी। वो अपने बेबाक सवालों और जवाबों से वसुंधरा कोठारी की बोलती बंद कर देगी। लेकिन प्रेरणा को यह सच नहीं पता है कि वो प्रेरणा को साथ इसलिए लाई है ताकि, उसकी मां रजनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके।