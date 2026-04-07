Anupamaa 7 April: अनुपमा को मिलेगी फूड इंस्पेक्टर की जॉब, पहले ही दिन अजनबी देगा यह चेतावनी
Anupamaa 7 April 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का एपिसोड एक नई शुरुआत और कई नए ट्विस्ट लेकर आने वाला है।
टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा बंकू से फोन पर बात कर रही है। बंकू कहेगा कि वह सबको मिस कर रहा है, लेकिन दिग्विजय की जिम्मेदारी की वजह से आ नहीं सकता। अनुपमा भी मानेगी कि दिग्विजय और बंकू एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दूसरी तरफ तोषू और पाखी फिर से नया तिकड़म लगाने में बिजी हैं। पाखी को शक है कि अनुपमा ने गोवा में कुछ बड़ा किया है, वहीं तोषू को डर है कि अनुपमा वापस आ गई है तो अब यहां भी कुछ न कुछ धमाका जरूर होगा। घर का माहौल एक बार फिर गरमाता नजर आएगा।
अनुपमा की नई नौकरी से मचेगी हलचल
इधर राही और प्रांशी के वापस आने से घर में खुशियां लौट आई हैं। अंश भी प्रांशी को देखकर बहुत खुश है। अनुपमा अपनी नई नौकरी के बारे में बताएगी, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। इसी बीच प्रेम के नए रेस्टोरेंट के इनॉगरेशन की भी बात होगी। प्रेम कहेगा कि वह चाहता है कि अनुपमा उसके रेस्त्रां का इनॉगरेशन करे, लेकिन अनुपमा का मानना है कि यह हक वसुंधरा का है। कहानी में ट्विस्ट तक आएगा जब अनुपमा को ऑफिस से कॉल आता है और उसे फूड एंड हाइजीन इंस्पेक्टर के तौर पर एक रेस्टोरेंट की फाइल दी जाती है।
कौन है अनुपमा चेतावनी दे रहा ये अजनबी?
अनुपमा को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि यह फाइल असल में प्रेम के रेस्त्रां की है। जब अनुपमा अपनी टीम के साथ इंस्पेक्शन के लिए निकलेगी, तो रास्ते में एक अजनबी उसे रोक लेगा। यह शख्स अनुपमा को चेतावनी देगा कि इस जगह कदम मत रखना वरना तुम्हारी किस्मत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। अनुपमा यह सुनकर डर जाएगी। दूसरी तरफ कोठारी मेंशन में वसुंधरा भी काफी बेचैन है। उसे लगता है कि अनुपमा एक अपशकुन है और उसकी वजह से प्रेम के रेस्त्रां में चीजें बिगड़ेंगी।
प्रेम के रेस्त्रां का इंस्पेक्शन करने पहुंचेगी अनु
वसुंधरा कोठारी साफ कहेगी कि अगर प्रेम के काम में कोई मुश्किल आई, तो वह अनुपमा को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एपिसोड की आखिर में आप देखेंगे कि अनुपमा पूरी ईमानदारी से रेस्त्रां का कोना-कोना चेक करेगी। वह किचन, फ्रिज और पेंट्री को चेक करेगी। तभी राही भी वहां पहुंचेगी और यह देखकर दंग रह जाएगी कि फूड इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी मां अनुपमा ही है। प्रेम और प्रेरणा भी अनुपमा को देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीरियल में आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? अपकमिंग एपिसोड के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।