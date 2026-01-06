Anupamaa 6 Jan: रजनी से यह वादा करेगी अनुपमा, राही और प्रेरणा खोलेंगी अपने पत्ते

संक्षेप: Anupamaa 6 January 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में राही और प्रेरणा बातचीत के दौरान अपने-अपने पत्ते खोलती नजर आएंगी।

Anupamaa 6 January 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि दिवाकर अचानक पाखी से अहमदाबाद आकर मिलने की बात कहेगा। अनुपमा अपनी बेटी को एक अनजान शख्स से मिलते देखेगी, लेकिन वह उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाएगी। देर रात घर लौटने के लिए अनुपमा अपनी बेटी पाखी को लताड़ेगी और उसे याद दिलाएगी कि वो ईशानी के लिए कैसा उदाहरण पेश कर रही है। हालांकि पाखी बहुत रूड होकर जवाब देगी और कहेगी कि आप मेरा मूड मत खराब मत कीजिए। पाखी यह भी कहेगी कि देर रात तक जागना बुढ़ापे में आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रेरणा देगी प्रेम को यह ऑफर अनुपमा सोचने लगेगी कि उसकी बेटी कितनी बदल गई है। अगली सुबह काम के दौरान जब अनुपमा प्रेरणा से सब्जियां काटने का काम तेज करने को कहेगी तो वह उसकी चॉपिंग स्किल्स देखकर इंप्रेस हो जाएगी। प्रेम के साथ बातचीत के दौरान प्रेरणा उसे बताएगी कि वह अनुपमा के साथ मिलकर अपना खुद का रेस्त्रां खोलना चाहती है। प्रेरणा इस प्रोजेक्ट में प्रेम को भी साथ लेने की बात कहेगी लेकिन प्रेम हिचकिचाते हुए यह कह देगा कि उसे मुंबई के बारे में खास कुछ पता नहीं है। लेकिन ट्विस्ट तब आएगा तब प्रेरणा यह कह देगी कि वो अपना रेस्त्रां अहमदाबाद में प्लान कर रही है।

रजनी से यह वादा करेगी अनुपमा भारती की रस्म के बाद अनुपमा समेत बाकी सभी को रजनी घर पर इनवाइट करती है, लेकिन प्रेरणा साफ मना कर देगी और अपनी मां को झूठा कहेगी। अनुपमा को लगेगा कि प्रेरणा किसी बात की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन उस वक्त वो इस बारे में नहीं पूछेगी और कहेगी कि कम से कम उसके सामने वो अपनी मां का अपमान नहीं करे। अनुपमा फोन पर रजनी को भरोसा दिलाती है कि वह प्रेरणा के साथ उसके घर जरूर आएगी। रजनी को भी राहत मिलती है, क्योंकि अनुपमा को अभी भी उसकी छिपी सच्चाई नहीं पता है।