Anupamaa 6 Feb: मोटी बा का मजाक उड़ाएंगे ताषू और पाखी, प्रार्थना लेगी बड़ा फैसला

Anupamaa 6 Feb: मोटी बा का मजाक उड़ाएंगे ताषू और पाखी, प्रार्थना लेगी बड़ा फैसला
Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज (6 फरवरी 2026) के एपिसोड में प्रार्थना बहुत बड़ा फैसला लेगी। वहीं पाखी का फैसला सुन ईशानी हंसने लगेगी।
‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में प्रेम, मोटी बा को सरप्राइज देता है। मोटी बा को पार्टी इंजॉय करता देख पाखी और तोषू गॉसिप करने लगते हैं। अनुपमा उनकी बातें सुन लेती हैं और उन्हें पांच पन्नों का भाषण देती हैं। इसके बाद, मोटी बा के जन्मदिन की पार्टी शुरू होती है। सबसे पहले श्रीनाथ जी की आरती होती है। मोटी बा, अनपमा को श्रीनाथ जी की आरती करने का मौका देती हैं। इसके बाद डांस और कई सारी गेम्स खेले जाते हैं।
प्रार्थना का फैसला
जब सब थक जाते हैं तब परी और राजा को साथ देख तोषू चिढ़ने लगता है। किंजल, तोषू को समझाती भी है और ताना भी मारती है। पराग और ख्याति, अनुपमा के पास जाते हैं। वे हाथ जोड़कर अनुपमा से परमिशन मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे अपनी बेटी की डिलीवरी अपने घर में करवाना चाहते हैं। अनुपमा कहती है कि ये उसका नहीं बल्कि प्रार्थना और अंश का फैसला होना चाहिए। प्रार्थना मान जाती है और अंश के साथ कोठारी हाउस में रहने का फैसला लेती है।
चिढ़ जाएगी ईशानी
वहीं पाखी, ईशानी को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने राजा से शादी कर ली होती तो आज वो राज कर रही होती। ईशानी चिढ़ जाती है। इस पर पाखी कहती है, ‘जब मैं चली जाऊंगी न तक तुझे समझ में आएगा कि मैं सही बोल रही थी।’ ईशानी टेंशन में आ जाती है और कहती है, ‘आप ठीक हो न। आपको कुछ हुआ तो नहीं।’ इस पर पाखी उसे बताती है कि दिवाकर का फोन आया था और उनसे शादी की डेट निकलवाई है। इस पर ईशानी हंसने लगती है। वहीं पाखी चिढ़ जाती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।