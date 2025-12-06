Hindustan Hindi News
Anupamaa 6 Dec: अनुपमा जल्द ही रखेगी राजनीति में कदम! राही को हुआ रजनी ताई देसाई पर शक

संक्षेप:

Anupamaa 6 december 2025 written update: अनुपमा सीरियल की कहानी में आगे कई ऐसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं जिन्हें आप बतौर दर्शक बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अनुपमा रख सकती है राजनीति में कदम।

Dec 06, 2025 01:48 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 6 december 2025 written update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में शनिवार को आप देखेंगे कि अनुपमा और ऑर्गनाइजर्स के बीच तगड़ी बहस होगी। अनुपमा कहेगी कि यह इवेंट जो कि गरीब औरतों को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है, वो इसी चॉल में किया जाना चाहिए। लेकिन ऑर्गनाइजर और उसके साथ आई इवेंट मैनेजर जिद पर अड़ जाएगी कि इस फैशन शो में बहुत बड़े लोग गेस्ट बनकर आ रहे हैं और उसके हिसाब से इवेंट किसी 5 स्टार होटल में होना चाहिए।

जल्द राजनीति में कदम रखेगी अनुपमा?

अनुपमा बहस जीत जाएगी क्योंकि उसका सपोर्ट करेगी उसकी सहेली रजनी ताई देसाई। लेकिन इसके बाद जो होगा, वो आगे के एपिसोड्स में काफी बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। रजनी अनुपमा की बेटी राही से मिलेगी और अपनी बेटी को याद करते हुए उसे गले लगाते वक्त भावुक हो जाएगी। रजनी कहेगी कि उसने जैसी बहस की और जैसे वो मुद्दे उठाती है, उस हिसाब से अगर वो राजनीति में आ गई तो कमाल कर सकती है। तब अनुपमा इस मजाक को थोड़ा सीरियस रंग देते हुए कहेगी, सोच मैं सचमुच राजनीति में आ गई तो?

राही को हुआ रजनी ताई देसाई पर शक

अनुपमा की बात सुनते ही रजनी की भी सीरियस हो जाएगी। लेकिन कुछ देर में दोनों नॉर्मल हो जाएंगी। राही अपनी मां से कहेगी कि माना रजनी उनकी दोस्त है लेकिन उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जब राही वीडियो कॉल पर अपनी सास ख्याति से बात करेगी तो वसुंधरा भी कॉल पर आ जाएगी और अनुपमा व राही दोनों को खरी-खोटी सुनाएगी। लेकिन अनुपमा करारा जवाब देकर वसुंधरा की बोलती बंद कर देगी। उधर प्रेम जिस बिजनेस मैन के जहां खाना बना रहा है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके यहां गेस्ट बनकर उसके पिता और गौतम आने वाले हैं।

पराग-गौतम के सामने बेइज्जत होगा प्रेम

अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब प्रेम खाना परोसेगा तब गौतम और पराग कोठारी उसे वहां पर देखेंगे। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। पराग कोठारी को यह देखकर बहुत शर्मिंदगी होगी कि जिस जगह उसके नाम का सिक्का चलता है, वहां उस इंसान के घर में उसका बेटा रसोइए का काम काम कर रहा है। लेकिन इस वजह से दोनों के बीच क्या एक्शन होगा यह दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

