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अनुपमा की होगी शाह निवास में धमाकेदार वापसी, सोमवार के एपिसोड में आएंगे ये 3 दमदार ट्विस्ट!

Apr 06, 2026 11:24 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 6 April 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। गोवा से एक बार फिर अनुपमा अहदाबाद लौट आई है।

अनुपमा की होगी शाह निवास में धमाकेदार वापसी, सोमवार के एपिसोड में आएंगे ये 3 दमदार ट्विस्ट!

अनुपमा सीरियल में आज का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। अनुपमा आखिरकार गोवा छोड़कर जया के साथ अहमदाबाद लौट आएगी। अनुपमा जैसे ही शाह निवास पहुंचती है, वहां के माहौल में टेंशन बढ़ जाती है। हालांकि बापूजी और किंजल खुश होंगे। तोषू अपनी मां को देखते ही सवाल करेगा कि वह यहां कितने दिन रहने वाली है? इस पर बापूजी भड़क जाते हैं और तोषू को याद दिलाते हैं कि यह घर अनुपमा का है, वह कोई मेहमान नहीं है। वहीं लीला घर चलाने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रही हैं। जस्सी के साथ माही की तीखी बहस हो जाती है। पाखी भी इस बहस में बीच में कूद पड़ती है और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा।

राही बताएगी यह बात, प्रेम को सता रही यह फिक्र

दूसरी तरफ प्रेम अपने नए रेस्त्रां के फ्यूचर को लेकर काफी नर्वस है। राही उसे बताएगी कि कंपनी ने इंस्पेक्शन के लिए एक नया शेफ अपॉइंट किया है। राही बताएगी कि कंपनी को डर था कि प्रेम की पत्नी होने के चहते वो उसका फेवर कर सकती है, इसलिए शेफ का नाम सीक्रेट रखा गया है। प्रेम इस अनजान शेफ की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन राही उसे हिम्मत बंधाती है। प्रेम चाहेगा कि अनुपमा उसके रेस्त्रां का उद्घाटन करे क्योंकि वह उन्हें अपना गुरु मानता है।

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अनुपमा और माही के बीच बदल चुका है रिश्ता

वसुंधरा इस बात से बहुत नाराज होगी और प्रेम को आशीर्वाद देने से भी मना कर देगी। माही एक पॉजिटिव चेंज के साथ नजर आएगी। वह अनुपमा को बताएगी कि वह गौतम को छोड़ने के बाद अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और अपना करियर बनाना चाहती है। अनुपमा माही के इस फैसले से बहुत खुश होगी और उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद देती है। माही अनुपमा के लिए केक लाकर एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी करेगी। अनुपमा यही दुआ करेगी कि उसके सभी बच्चे हमेशा खुश और साथ रहें।

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वसुंधरा को अनुपमा के खिलाफ भड़काएगा गौतम

सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब राही प्रांशी को अनुपमा से मिलाने का फैसला करती है। गौतम इस बात पर बहुत भड़क जाएगा। वह कहेगा कि जिसने प्रार्थना की जान ली, वह प्रांशी को उससे नहीं मिलने देगा। ख्याति इस मामले में राही का साथ देगी और गौतम से भिड़ जाएगी। आखिर में गौतम वसुंधरा के पास जाकर उसके कान भरेगा। वह कहेगा कि अनुपमा वापस आ गई है और अब फिर किसी की मौत होगी, चाहे वह कोई इंसान हो या किसी का सपना। क्या गौतम की साजिश कामयाब होगी? वह फिर एक बार अनुपमा को भड़काने की कोशिश में जुट गया है।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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