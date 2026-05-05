Spoiler: वसुंधरा पार्टी में जान बूझकर करेगी ये हरकत? सन्न रह जाएंगे अनुपमा और दिग्विजय
Anupamaa 5 May Spoiler: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि लीला की बर्थडे पार्टी में दर्शकों को धमाकेदार एक्शन देखने को मिलने वाला है।
Anupamaa 5 May Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा को एक बार फिर समाज के तानों का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर लोग उसका नाम दिग्विजय के साथ जोड़ेंगे। दरअसल हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा बच्चों के साथ बैठकर लीला बा के जन्मदिन की तैयारियां कर रही होगी। अनुपमा अपनी बहू किंजल और पोतों (अंश, माही, ईशानी, परी) के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही होगी। तभी दिग्विजय भी वहां आ जाएगा। सभी मिलकर ईशानी की टांग खींचेंगे। अनुपमा बच्चों से कहेगी कि बा एक नंबर की जासूस हैं, इसलिए उन्हें इस सरप्राइज पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
अनुपमा का फिर होगा उसकी बेटी राही से सामना
बावजूद इसके कि लीला ने तोषू और पाखी के साथ मिलकर अनुपमा को सबके सामने बेइज्जत किया होगा, अनुपमा उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती है। हालांकि वह इस बात से बेखबर होगी कि इस जश्न का माहौल उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा लेकर आने वाला है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब लीला के बर्थडे में खुशियां मना रही होगी, तभी उसका सामना उसकी बेटी राही से हो जाएगा। अनुपमा को पता चलेगा कि राही अकेली नहीं आई है। बा के जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा कोठारी और श्रुति भी उसके साथ आई होगी। वसुंधरा कोठारी जश्न का पूरा माहौल खराब कर देगी। वह लीला को महंगे तोहफे देगी और अनुपमा पर तंज कसेगी।
लीला की बर्थडे पार्टी बर्बाद कर देगी वसुंधरा कोठारी
वसुंधरा कोठारी जान बूझकर इसी मौके पर सबको यह बताएगी कि हमारे प्रेम के नए कैफे में श्रुति पैसा लगा रही हैं। क्योंकि श्रुति और वसुंधरा के इरादे एक ही हैं, तो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बनती जा रही हैं। लेकिन जब अनुपमा को श्रुति की इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वह हक्की-बक्की कर जाएगी। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि किसी बात से अनुपमा बहुत ज्यादा आहत हो जाएगी और इसी महफिल में रोना शुरू कर देगी। जया ने उसे गले लगाया होगा और अनुपमा अपनी साड़ू के पल्लू से अपने आंसू पोछ रही होगी। इस दौरान दिग्विजय अनुपमा के लिए गाना गा रहा होगा। माहौल काफी भावुक होगा तभी कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
वसुंधरा ने पार्टी में जान बूझकर करवाई ये हरकत?
वसुंधरा कोठारी और श्रुति के साथ पार्टी में आईं कुछ मेहमान जोर से कहेंगी- आप और आपके पति सबसे बेस्ट जोड़ी हैं। अनुपमा इतने सारे मेहमानों और परिवार के लोगों के सामने यह बात सुनकर सन्न रह जाएगी। दिग्विजय भी अचानक गाना बंद कर देगा और हैरत भरी नजरों से उस औरत की तरफ देखेगा। माना यह जा रहा है कि वसुंधरा जान बूझकर इन औरतों को अपने साथ लाई है और ही पार्टी में सबके सामने अनुपमा के लिए ऐसी बातें कहलवाई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में लीला इन औरतों का साथ देगी या अनुपमा का बचाव करेगी। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपने बचाव में कुछ कहेगी? वह किस तरह अपनी और दिग्विजय की इज्जत यहां पर बचा पाएगी? रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
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