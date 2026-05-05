Anupamaa 5 May: राही की दिग्विजय से होगी पहली मुलाकात, श्रुति फिर पढ़ाएगी 'आध्या' को उलटी पट्टी
Anupamaa 5 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के नए एपिसोड में आप देखेंगे कि पहली बार राही और दिग्विजय की मुलाकात होगी।
Anupamaa 5 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड की शुरुआत उसकी अंश के साथ बातचीत से होगी। अनुपमा अंश से मसाले छत पर सुखाने को कहेगी और जब दो पल बैठकर सुकून से पानी पी रही होगी, तभी लीला आकर उसे ताना मारेगी। लीला कहेगी कि इस बोतल में चुल्लू भर पानी बचा लेना, ताकि मैं उसमें शर्म से डूब मरूं। लीला कहेगी कि तुझे तो कोई शर्म लिहाज है नहीं। लीला का इशारा अनुपमा के दिग्विजय संग बन रहे रिश्ते पर होगा। बात बढ़ने लगेगी और अनुपमा लीला को करारा जवाब देते हुए कहेगी कि उसके और दिग्विजय के बीच सिर्फ दोस्ती और सम्मान का रिश्ता है। अनुपमा कहेगी कि मैं कुछ भी करूं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही।
अनुपमा का लीला और पाखी को जवाब
पाखी और तोषू जहां लीला का साथ देंगे वहीं किंजल और सभी बच्चे अनुपमा के सपोर्ट में खड़े होंगे। अनुपमा लीला की बात मानने से साफ इनकार कर देगी और अपने जवाबों से सबकी बोलती बंद कर देगी। बापूजी से अनुपमा को पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो अनुपमा की तरफ से लड़के और बहस करते नजर आएंगे। इसी बीच प्रेम वहां पहुंच जाएगा। वह पांव छूकर अनुपमा का आशीर्वाद लेगा और उसे बताएगा कि वह रेस्त्रां शुरू करने जा रहा है। प्रेम अनुपमा को चुनौती देगा और कहेगा कि वह उसकी खुशी और कामयाबी छीन लेगा। अनुपमा इसका बुरा नहीं मानेगी, बल्कि अंश को समझाते हुए कहेगी कि बच्चों की तरक्की में ही मां की खुशी होती है।
राही को फिर उलटी पट्टी पढ़ाएगी श्रुति
उधर कोठारी मेंशन में श्रुति एक बार फिर राही को भड़काती नजर आएगी। राही बताएगी कि प्रेम खुश नहीं है, वह कहेगी कि प्रेम उस तरह का इंसान ही नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर खुश हो सके। इस पर श्रुति बड़ी चालाकी से उसे समझाएगी कि यहां किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात ही नहीं है, कॉम्पटिशन में हमें सामने वाले को हराना जरूरी होता है। श्रुति बार-बार खुद को राही की मां कहेगी और उसे समझाएगी कि वह बहुत अच्छी बेटी है। इधर लीला अपने बर्थडे को लेकर बात कर रही होगी। वह कहेगी कि अब उसका जन्मदिन पहले जैसा नहीं रहा। लीला कहेगी कि जब भी अनुपमा आते ही तो अपने साथ कोई आफत साथ लाती है।
राही और दिग्विजय की पहली मुलाकात
मंगलवार के ही एपिसोड में दिग्विजय और राही की पहली बार मुलाकात होगी। दिग्विजय बाजार में सब्जी खरीद रहा होगा जब उसे भाषा को लेकर बहुत दिक्कत पेश आ रही होगी। वह दुकानदार को बार-बार यह समझाने की कोशिश करेगा कि उसे लौकी चाहिए, लेकिन क्योंकि दुकानदार सिर्फ गुजराती समझता होगा, इसलिए उसे दिग्विजय की बात समझ नहीं आएगी। वहीं बाजार में खड़ी राही यह सब देख रही होगी, वह दिग्विजय की मदद करेगी। राही कैश नहीं होने पर दुकानदार को पेमेंट भी करेगी। दोनों की ठीक-ठाक बातचीत के बाद दोनों अपने-अपने रास्ते चले जाएंगे। देखना होगा कि आगे दोनों का रिश्ता किन उतार-चढ़ावों से गुजरने वाला है। दोनों का रिएक्शन कैसा होगा जब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलेगा।
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