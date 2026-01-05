Anupamaa 5 Jan: दिवाकर के झांसे में आएगी पाखी, लेकिन क्या है उसका असली प्लान?
Anupamaa 5 January 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में कहानी बड़ा दिलचस्प मोड़ लेगी। राही से मुंह की खाने के बाद दिवाकर पाखी के पास पहुंच जाएगा।
Anupamaa 5 January 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के सोमवार के एपिसोड में लीला और हंसमुख शाह सुबह की चाय के साथ अनुपमा को कुछ ऐसा बताएंगे, जिसे सुनकर उसका मुंह उतर जाएगा। लीला और बापूजी कहेंगे कि वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। अनुपमा कहेगी कि वो उन्हें बहुत याद करेगी। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर पाखी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में दिवाकर से मिलेगी। वही दिवाकर जो राही के पीछे पड़ा हुआ था। दिवाकर पाखी को शादी के लिए प्रपोज करेगा और कहेगा कि वह शुरू से ही उसके प्यार में पागल था।
पाखी से शादी के बाद क्या है दिवाकर का प्लान
दिवाकर कहेगा कि वह जिंदगी में अकेला है और क्योंकि पाखी भी अकेली है, तो वो दोनों मिलकर अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। पाखी भी मिनटों में दिवाकर की बातों से इंप्रेस हो जाएगी और उसके साथ भविष्य के सपने देखने लगेगी। लेकिन दिवाकर के दिमाग में असल में क्या चल रहा है यह उसे नहीं पता। असल में दिवाकर पाखी से शादी करके राही के करीब आने के सपने बुन रहा है। वह मन ही मन जानता है कि पाखी शुरू से ही बेवकूफ थी और आज भी बेवकूफ ही है। ऐसे में आगे काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं।
पाखी की नादानी, रजनी का वरुण पर दबाव
जब दिवाकर पाखी को ड्रॉप करने आया होगा तो अनुपमा देखेगी कि कोई शख्स है जिसे पाखी गले लगा रही है। लेकिन वो दिवाकर का चेहरा नहीं देख पाएगी। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर भारती की जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। वरुण जब यह कहेगा कि उसकी मां ने उसे फंसा दिया है, तो रजनी गुस्सा करेगी और कहेगी कि भारती इतनी अच्छी लड़की है। जो कह रही हूं उसे चुपचाप मान। लेकिन साथ ही साथ वह वरुण को यह भी याद दिलाएगी कि भारती अनुपमा की दुखती रग है। इसलिए बहुत ख्याल से रहे।
भारती की नई शुरुआत, सिगनेचर वाला ट्विस्ट
भारती का गृह प्रवेश होगा और एक तरफ भारती अपनी नई जिंदगी से खुश होगी, वहीं दूसरी तरफ रजनी और वरुण खुश होंगे कि भले ही उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो गए हैं। अनुपमा के पास भारती की कॉल आएगी और वह जब अचानक कुछ फाइलों को उलटते हुए अनुपमा के साइन देखेगी तो उनके बारे में पूछेगी। भारती के हाथ में वो फाइल देखकर रजनी की धड़कनें बढ़ जाएंगी। लेकिन जब भारती अनुपमा के साइन की तारीफ करेगी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।
