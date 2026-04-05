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Anupamaa: अनुपमा ने जया के लिए उठाया बड़ा कदम, शाह हाउस में पाखी का हाई वोल्टेज ड्रामा!

Apr 05, 2026 01:13 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa 5 April 2026 Full Episode: अनुपमा ने बेटी जया के लिए लिया यह शॉकिंग फैसला। गोवा छोड़कर अब करेगी इस शहर का रुख। उधर शाह हाउस में पाखी की वजह से होगा हाई वोल्टेज ड्रामा।

Anupamaa: अनुपमा ने जया के लिए उठाया बड़ा कदम, शाह हाउस में पाखी का हाई वोल्टेज ड्रामा!

अनुपमा सीरियल में आज आप देखेंगे कि जया की मानसिक हालत काफी खराब हो गई है। वह डर के मारे चिल्लाती है और अनुपमा से कहती है कि वह उसे छोड़ दे, वरना वह मर जाएगी। जया का यह डर और बेचैनी देखकर अनुपमा और दिग्विजय घबरा जाते हैं। अनुपमा समझ जाती है कि रोजी और पॉल के रहते यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में वह अपनी और जया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। अनुपमा तय करती है कि वह वापस अहमदाबाद लौट जाएगी। इसी बीच उसे नौकरी के लिए एक कॉल भी आता है, जिससे बंकू के चेहरे पर खुशी लौट आती है।

जाने से पहले अनुपमा और दिग्विजय की बातचीत

जब अनुपमा जाने की तैयारी करती है, तो दिग्विजय उसे टोकते हुए कहता है कि वह भागने वालों में से नहीं है। इस पर अनुपमा उसे अपनी मजबूरी समझाती है। वह दिग्विजय को सलाह देती है कि उन्हें अपनी पुरानी कड़वाहट छोड़कर जिंदगी में खुशियों का स्वागत करना चाहिए। अनुपमा अपने बेटे समर की मौत का जिक्र करते हुए दिग्विजय का दर्द बांटती है और कहती है कि सावी भी उन्हें उदास नहीं देखना चाहती होगी। जाते-जाते जया दिग्विजय से आशीर्वाद लेती है और अनुपमा बंकू को अलविदा कहकर अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ती है।

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शाह हाउस में लालची पाखी का हाई वोल्टेज ड्रामा

दूसरी तरफ शाह हाउस में क्लेश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पाखी और ईशानी के बीच महंगे गिफ्ट्स और जिम्मेदारियों को लेकर जबरदस्त बहस होती है। ईशानी चाहती है कि पाखी बा और बापूजी का ख्याल रखे, लेकिन पाखी अपनी कमाई का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती है। इतना ही नहीं पाखी अब माही का इस्तेमाल अपना ब्रांड चमकाने और गौतम से बदला लेने के लिए करना चाहती है। जब बा उसे 15 हजार रुपये के परफ्यूम को लेकर टोकती हैं, तो पाखी साफ कह देती है कि वह सिर्फ ईशानी का खर्च उठाएगी और बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लें।

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फाइनली वापस अहमदाबाद लौट आई अनुपमा

एपिसोड की आखिर में बंकू दिग्विजय को समर और अनुपमा की एक फोटो देता है। फोटो के पीछे लिखा अनुपमा का मैसेज पढ़कर दिग्विजय के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं अनुपमा अपना सफर तय कर आखिरकार अहमदाबाद की दहलीज पर कदम रखती है। वह कहती है कि इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, उसे लौटकर अपने घर ही आना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद वापसी के बाद अनुपमा की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं और शाह परिवार उसकी वापसी पर कैसे रिएक्ट करता है।

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Puneet Parashar

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