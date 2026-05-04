Anupamaa 4 May: अनुपमा के खिलाफ रचा जा रहा चक्रव्यूह, श्रुति की आंखों में क्यों खटक रही प्रेरणा?
Anupamaa 4 May 2026 Full Episode: अनुपमा सीरियल में आगे कहानी और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अनुपमा अपनी और दामाद के लिए दुआएं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा, गौतम और श्रुति मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब प्रेम भी उनके साथ है।
Anupamaa 4 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड अंश और अनुपमा की बातचीत के साथ शुरू होगा। अंश बताएगा कि उसे अनुपमा के हाथ की चटनी बहुत पसंद है। दोनों के बीच कुछ सुकून देने वाली बातें होंगी। अनुपमा अपने पोते को एक गृहिणी की जिम्मेदारियों के बारे में बताएगी। बंकु और दिग्विजय वहीं होंगे लेकिन वो अंश और अनुपमा की बातों में दखल नहीं देने का फैसला करेंगे। कुछ देर बाद अंश दिग्विजय से उसके साथ आसपास का इलाका घूमने को कहता है। उधर अनुपमा को इस बात की भनक तक नहीं है कि श्रुति, गौतम और वसुंधरा कोठारी मिलकर उसके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिसे तोड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा।
घूमने निकल जाएंगे दिग्विजय-अंश
अनुपमा के कहने पर और बंकु की जिद मानते हुए दिग्विजय अंश के साथ आसपास का इलाका घूमने निकल जाता है। जब दिग्विजय स्कूटी चला रहा होगा तो कुछ लड़के बहुत लापरवाही से स्कूटी चला रहे होते हैं जिनसे अंश और दिग्विजय बाल-बाल बचते हैं। अंश भड़क जाता है और तब दिग्विजय उसे शांत करता है। इधर अनुपमा और बंकु की बातचीत होती है। बंकु अनुपमा से उसके पैर का हाल और उसकी बेटी राही के बारे में सवाल करता है। बातचीत के दौरान अनुपमा भावुक हो जाती है। उधर कोठारी मेंशन में राही और प्रेरणा मिलकर प्रेम पर दबाव बनाती हैं।
वसुंधरा को होगी इस बात की फिक्र
प्रेरणा अपने दोस्त प्रेम से कहेगी कि उसे श्रुति का ऑफर ले लेना चाहिए। राही कहेगी कि उसने श्रुति से प्रेम के लिए कोई सिफारिश नहीं लगाई है, बावजूद इसके वह उसके रेस्त्रां में निवेश करना चाहती हैं। प्रेम साफ इनकार कर देगा और तब राही और प्रेरणा प्रेम को मनाने का फैसला करेंगी। इधर वसुंधरा को डर है कि कहीं श्रुति अपना मन ना बदल ले, इसलिए वह उससे कहेगी कि प्रेम मान जाएगा। वह उसका शुक्रिया भी अदा करेगी। वसुंधरा श्रुति से कहेगी कि अनुपमा ने प्रेम को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, वह अब चाहती है कि प्रेम जिंदगी में आगे बढ़े। तब श्रुति कहेगी कि प्रेम के हां करते ही रेस्त्रां ओपनिंग की डेट फाइनल हो जाएगी।
श्रुति को हो रहा है प्रेरणा पर शक
इसी दौरान प्रेरणा भी श्रुति से प्रेम की मदद करने के लिए धन्यवाद कहेगी और उसे भरोसा दिलाएगी कि प्रेम जल्द ही मान जाएगा। श्रुति को यह थोड़ा अजीब लगेगा और वह कहेगी कि प्रेरणा कौन होती है प्रेम पर राही से बढ़कर अपना अधिकार जताने वाली। वसुंधरा कोठारी तब श्रुति का प्रेरणा से परिचय करवाएगी। लेकिन श्रुति के दिमाग में प्रेरणा खटक गई है। वह प्रेरणा के बारे में और जानकारी निकालने का फैसला करेगी। इधर दिग्विजय, अंश, बंकु और ईशानी के बीच चीजें सुधरती नजर आती हैं। तीनों को साथ में एन्जॉय करते नजर आते हैं।
वसुंधरा कोठारी खोलेगी अपने पत्ते
इधर आरव और विहान प्रेम से मिलने आते हैं। दोनों ही प्रेम को अनुपमा के खिलाफ भड़काते हैं। विहान कहता है कि अनुपमा उसके लिए कैफे खोल रही है। प्रेम का पारा चढ़ जाएगा और वसुंधरा भी प्रेम को अनुपमा से बदला लेने के लिए उकसाती है। प्रेम इसके बाद श्रुति का ऑफर स्वीकार कर लेगा। वसुंधरा बाद में खुलासा करेगी कि उसने ही आरव और विहान को प्रेम को भड़काने के लिए बुलाया था। वह खुश होगी कि उसका प्लान काम कर गया। श्रुति जब बताएगी कि उसने रेस्त्रां के लिए एक कमाल की जगह चुनी है तो वसुंधरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसके कलेजे में ठंडक पड़ेगी कि अनुपमा अब परेशान होगी और उसे बदला मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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