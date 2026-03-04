Hindustan Hindi News
Anupamaa 4 March: अनुपमा में होली पर शुरू होगा नया अध्याय, फिर खुद को दोहराएगा इतिहास

Mar 04, 2026 03:21 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 4 March 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा एक के बाद एक शॉकिंग फैसले लेगी। लेकिन इसी बीच कोठारी परिवार में आने वाला है एक नया तूफान।

अनुपमा सीरियल का आज का एपिसोड किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। शो में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो शाह और कोठारी परिवार की नींव हिला देगा। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा को आए एक डरावने सपने के साथ होगी। उसे दिखेगा कि प्रार्थना अपनी बेटी के साथ सुसाइड कर लेगी। अनुपमा पसीने से तर-बतर होकर जगेगी और उसे लगेगा कि भगवान उसे किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ घर में बच्ची के रोने से माही की नींद खराब हो रही होगी। वह अपनी ब्यूटी स्लीप और डार्क सर्कल्स को लेकर चिड़चिड़ी हो जाएगी, जबकि पराग और ख्याति बरसों बाद घर में बच्चे की किलकारी सुनकर इमोशनल हो रहे हैं।

पुरानी लोरी ने जगाई यादें, अंश हुआ भावुक

अंश जब बच्ची को चुप नहीं करा पाएगा, तो प्रेम और राही मदद के लिए आगे आते हैं। दोनों मिलकर वही लोरी गाते हैं जो कभी अनुपमा, अंश के लिए गाया करती थी। लोरी सुनकर बच्ची सो जाती है और अंश यह सब अनुपमा को फोन पर बताता है। अनुपमा को यह सुनकर राहत तो मिलती है, लेकिन उसके मन से डरावने सपने का साया नहीं हटता। उधर अगले दिन ईशानी अनुपमा का सोशल मीडिया मेकओवर करने का फैसला करती है। वह अनुपमा को डिजिटल दुनिया की ताकत समझाती है और उसकी कुकिंग वीडियो शूट करती है।

पंडित जी की भविष्यवाणी और वसुंधरा का शक

असली ड्रामा तो तब शुरू होगा जब कोठारी हाउस में बच्ची की कुंडली देखी जाएगी। पंडित जी चेतावनी देंगे कि अगले 72 घंटे बच्ची के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। वह कहते हैं कि बच्ची को ऐसे इंसान की परछाई से दूर रखना होगा जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला हो और जिसके रिश्ते बार-बार टूटे हों। यह सुनते ही वसुंधरा का शक सीधा अनुपमा पर जाता है। वह झटके से अनुपमा की गोद से बच्ची को छीन लेती है और ऐलान करती है कि वह बच्ची की किस्मत अनुपमा जैसी 'मनहूस' नहीं होने देगी। अनुपमा को वसुंधरा की बातें बहुत चुभेंगी, लेकिन वह कुछ नहीं कहेगी।

अनुपमा में होली पर शुरू होगा एक नया अध्याय

एपिसोड की आखिर में नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि राही, प्रेम और प्रेरणा के बीच एक लव ट्राएंगल बनने जा रहा है। राही और अनुपमा देखेंगे कि प्रेरणा, प्रेम से सबसे पहले होली का रंग लगवाने की जिद कर रही है। यह नजारा देखकर अनुपमा को काव्या और माया के पुराने धोखे याद आ जाएंगे। उसे डर है कि कहीं जो उसके साथ हुआ, वही राही के साथ न दोहराया जाए। क्या प्रेम और प्रेरणा के बीच बढ़ती नजदीकियां राही का दिल तोड़ देंगी? यह देखना दिलचस्प होगा। सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Anupamaa

