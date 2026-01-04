Anupamaa 4 Jan: चॉल में प्रेरणा लेगी भारती की जगह, ईशानी को नई पट्टी पढ़ाएगी पाखी

संक्षेप: Anupamaa 4 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड प्रेरणा की चॉल में परमानेंट एंट्री के नाम रहेगा। इसी के साथ चॉल में प्रेरणा की जगह पक्की हो चुकी है, जिसके कई नतीजे देखने को मिलेंगे।

Anupamaa 4 January 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है। अनुपमा की जिंदगी की नहीं, बल्कि प्रेरणा की जिंदगी की। भारती की विदाई के बाद घर सूना-सूना लग रहा होगा। जस्सी अकेली बैठी भारती की उस चुन्नी को निहार रही होगी, जिससे जैस्मिन परफ्यूम की खुशबू आती थी और इसीलिए वह भारती से दूर भागा करती थी। लेकिन आज वही चुन्नी उसकी जान बन चुकी होगी। भारती की याद में जस्सी को यूं अकेला देख प्रेरणा उसे समझाएगी कि अक्सर हमें उन लोगों की वैल्यू तभी समझ आती है, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं।

चॉल में भारती की जगह लेगी प्रेरणा प्रेरणा बातचीत के दौरान जस्सी से पूछेगी कि क्या मैं इस चॉल में भारती की जगह ले सकती हूं? वह कहेगी कि आपके दिलों में तो मैं कभी भारती की जगह नहीं ले सकूंगी, लेकिन इस घर में उसकी जगह मैं रहना चाहती हूं। जस्सी और अनुपमा शॉक्ड होंगी। प्रेरणा कहेगी कि मैं इसके लिए किराया देने को तैयार हूं। जस्सी मान जाएगी लेकिन अनुपमा मना करेगी और वापस अपनी मां के पास जाने को कहेगी। इस पर प्रेरणा मना करेगी। अनुपमा कहेगी कि एक बार कम से कम उसे अपनी मां से पूछ लेना चाहिए।

अनुपमा से फिर नाराज होगी राही प्रेरणा कहेगी कि उसने जब घर से भागने से पहले नहीं पूछा तो अब क्या पूछेगी। प्रेरणा कहेगी कि आप अगर मुझे नहीं रखना चाहती हैं तो मैं कहीं और रह लूंगी। लेकिन तब अनुपमा कहेगी कि कहीं और रहने की बजाए अगर तुम यहीं मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रेरणा खुशी से झूम उठेगी। इसके बाद राही का मुंह लटक जाएगा। अनुपमा समझाएगी कि अगर वो मना करती तो प्रेरणा कहीं और चली जाती और फिर उसकी मां सोचती कि मैंने उसे रोका नहीं। तब राही समझाएगी कि वो अब भी नाराज होंगी।