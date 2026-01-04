Hindustan Hindi News
Anupamaa 4 Jan: चॉल में प्रेरणा लेगी भारती की जगह, ईशानी को नई पट्टी पढ़ाएगी पाखी

संक्षेप:

Anupamaa 4 January 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का रविवार का एपिसोड प्रेरणा की चॉल में परमानेंट एंट्री के नाम रहेगा। इसी के साथ चॉल में प्रेरणा की जगह पक्की हो चुकी है, जिसके कई नतीजे देखने को मिलेंगे।

Jan 04, 2026 03:12 pm IST
Anupamaa 4 January 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड एक नई शुरुआत लेकर आने वाला है। अनुपमा की जिंदगी की नहीं, बल्कि प्रेरणा की जिंदगी की। भारती की विदाई के बाद घर सूना-सूना लग रहा होगा। जस्सी अकेली बैठी भारती की उस चुन्नी को निहार रही होगी, जिससे जैस्मिन परफ्यूम की खुशबू आती थी और इसीलिए वह भारती से दूर भागा करती थी। लेकिन आज वही चुन्नी उसकी जान बन चुकी होगी। भारती की याद में जस्सी को यूं अकेला देख प्रेरणा उसे समझाएगी कि अक्सर हमें उन लोगों की वैल्यू तभी समझ आती है, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं।

चॉल में भारती की जगह लेगी प्रेरणा

प्रेरणा बातचीत के दौरान जस्सी से पूछेगी कि क्या मैं इस चॉल में भारती की जगह ले सकती हूं? वह कहेगी कि आपके दिलों में तो मैं कभी भारती की जगह नहीं ले सकूंगी, लेकिन इस घर में उसकी जगह मैं रहना चाहती हूं। जस्सी और अनुपमा शॉक्ड होंगी। प्रेरणा कहेगी कि मैं इसके लिए किराया देने को तैयार हूं। जस्सी मान जाएगी लेकिन अनुपमा मना करेगी और वापस अपनी मां के पास जाने को कहेगी। इस पर प्रेरणा मना करेगी। अनुपमा कहेगी कि एक बार कम से कम उसे अपनी मां से पूछ लेना चाहिए।

अनुपमा से फिर नाराज होगी राही

प्रेरणा कहेगी कि उसने जब घर से भागने से पहले नहीं पूछा तो अब क्या पूछेगी। प्रेरणा कहेगी कि आप अगर मुझे नहीं रखना चाहती हैं तो मैं कहीं और रह लूंगी। लेकिन तब अनुपमा कहेगी कि कहीं और रहने की बजाए अगर तुम यहीं मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रेरणा खुशी से झूम उठेगी। इसके बाद राही का मुंह लटक जाएगा। अनुपमा समझाएगी कि अगर वो मना करती तो प्रेरणा कहीं और चली जाती और फिर उसकी मां सोचती कि मैंने उसे रोका नहीं। तब राही समझाएगी कि वो अब भी नाराज होंगी।

ईशानी को नई पट्टी पढ़ाएगी पाखी

राही कहेगी कि रजनी मासी अब इसलिए नाराज होंगी कि आपने प्रेरणा को उनके पास नहीं भेजा। राही एक बार फिर रजनी की बात छेड़ते हुए कहेगी कि आपको भले ही मेरी सोच पर यकीन ना हो, लेकिन जरा देखिए कि प्रेरणा अपनी मां से किस तरह बर्ताव करती है, इसकी कोई तो वजह होगी। अनुपमा बात काट देगी। उधर ईशानी शुक्र मनाएगी कि वो बच गई, लेकिन सोचेगी कि उसके जैसी कितनी लड़कियां फंस जाती होंगी। बातों-बातों में पाखी कहेगी कि वो कॉलेज रीयूनियन में जा रही है और उसके बाद अहमदाबाद वापस चली जाएगी, लेकिन वो अनु मां का पल्लू पकड़कर चलती रहे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
