Anupamaa 4 Feb: हाथ जोड़कर माफी मांगेगी वसुंधरा, तोषू की वजह से फिर बढ़ेगी टेंशन

संक्षेप:

Anupamaa 4 February 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल की कहानी अब काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। आखिरकार वसुंधरा कोठारी को अपनी गलती का अहसास हो रहा है और वह सब कुछ ठीक करना चाहती है।

Feb 04, 2026 Puneet Parashar
Anupamaa 4 February 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड की शुरुआत बहुत खुशनुमा होगी। वसुंधरा कोठारी अपने बेटे पराग कोठारी के सामने अपनी गलतियों का अहसास करते हुए पछतावा करती नजर आएंगी। वसुंधरा याद करेगी कि कैसे उन्होंने हमेशा अनुपमा के साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी पलटकर बदजुबानी नहीं की और उलटा उनके घर को बचाया। वसुंधरा के साथ-साथ पराग भी कहेगा कि वह भी बहुत शर्मिंदा है और अनुपमा से मिलकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगा।

वरुण-प्रेरणा को समझाएगी अनुपमा

हालांकि प्रेम और ख्याति कहेंगे कि कहीं उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए देरी तो नहीं कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा से माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस सबके बीच अनुपमा उधर चॉल पहुंचकर वरुण और प्रेरणा को उनकी मां का संदेश देगी। वह दोनों बच्चों को भड़काने की बजाए उन्हें समझाएगी कि उनकी मां को अपनी गलतियों का पछतावा है और वह माफी मांग रही थी। अनुपमा दोनों बच्चों के नाराज होने पर कहेगी कि क्योंकि उनकी मां ने एक बुरी मां बनकर गलती की, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दोनों भी बुरे बच्चे बनोगे।

अनुपमा के पास आया किसका कॉल?

वरुण-प्रेरणा को यह बात समझ में आएगी और फिर कुछ ही देर बाद चॉल में शुरू होगा अनुपमा को मनाने का सिलसिला। चॉल वाले बार-बार अनुपमा के आगे हाथ जोड़ेंगे और उससे विनती करेंगे कि वो यहीं रुक जाए। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं कहेगी, बल्कि जब आखिर में सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे होंगे, तभी उसके पास एक कॉल आएगा और वह कहेगी कि उसे अभी के अभी जाना होगा। राही सोच में पड़ जाएगी कि क्यों उसकी मां की जिंदगी में कुछ पल का भी चैन नहीं लिखा है, लेकिन अनुपमा कहां गई है? इसका जवाब भी जल्द मिलेगा।

हाथ जोड़कर माफी मांगेगी वसुंधरा

इधर यह सब चल रहा होगा और उधर पूरा कोठारी परिवार शाह निवाह पहुंच जाएगा। हंसमुख को लगेगा कि शायद एक बार फिर वसुंधरा और पूरा परिवार शिकायतों का पुलिंदा लेकर आया है। इसलिए उनके कुछ भी बोलने से पहले बापूजी खुद ही सफाई देना शुरू कर देंगे। इस पर वसुंधरा कहेगी कि वो जवाब मांगने नहीं बल्कि माफी मांगने आई है। वसुंधरा हाथ जोड़कर हंसमुख से माफी मांगेगी और कहेगी कि वह लीला और अनुपमा से भी माफी मांगना चाहती है। बापूजी दंग रह जाएंगे। कुछ ही देर में उन्हें पूरी बात समझ में आएगी कि वसुंधरा क्यों माफी मांग रही है।

तोषू की वजह से फिर बढ़ेगी टेंशन

वसुंधरा कोठारी कहेगी कि वह उनकी गुनाहगार है। बापूजी से माफी मांगने के बाद वसुंधरा बाकी परिवार से माफी मांगेगी और उस वक्त प्रार्थना की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब वसुंधरा कोठारी पहली बार अंश को जमाई जी कहेगी। वह उसे गले लगाएगी और पराग भी उसे गले लगाकर आदर सम्मान देगा। जब वसुंधरा कहेगी कि वह परी को भी इज्जत के साथ अपने घर ले जाना चाहती है तो तोषू माहौल खराब कर देगा। वह लालच में आकर साफ मना कर देगा। वसुंधरा नाराज होने की बजाए तोषू को इज्जत देगी लेकिन वह अकड़ दिखाएगा। तब परी की मां किंजल मामला संभालेगी और कहेगी कि वह खुद परी को मुंबई से बुलाएगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
