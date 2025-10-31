Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 31st october in hindi maahi proposed gautam gandhi anu saved ishani life
Anupamaa 31st Oct: माही ने किया गौतम को प्रपोज, बनाया अंश और प्रार्थना का परिवार बर्बाद करने का प्लान

Anupamaa 31st Oct: माही ने किया गौतम को प्रपोज, बनाया अंश और प्रार्थना का परिवार बर्बाद करने का प्लान

संक्षेप: Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में माही की खतरनाक मंशा सामने आतर है। माही, गौतम को बताती है कि उसने उसके बच्चे की कस्टडी लेना का प्लान बनाया है।

Fri, 31 Oct 2025 04:47 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में अनुपमा अपने परिवार की खातिर वापस अहमदाबाद लौट आती है। जब वह अस्पताल पहुंचती है तब नर्स, डॉक्टर से कह रही होती है, ‘ये आखिरी इंजेक्शन बचा है।’ इसके तुरंत बाद नर्स के हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है, लेकिन अनुपमा इंजेक्शन को टूटने से बचा लेती है। अनुपमा को देख पाखी राहत की सांस लेती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इधर शाह परिवार, ईशानी के लिए परेशान रहता है। उधर गौतम और माही अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं। गौतम, माही से कहता है, ‘आपको जाना चाहिए।’ माही कहती है, ‘मुझे पापा और मोटी बा को हर्ट नहीं करना और वैसे भी ईशानी के पास पूरा खानदान है।’

इसके बाद माही, गौतम का हाथ पकड़ लेती है। माही कहती है, ‘गौतम जी आप ईशानी की नहीं, माही की टेंशन लीजिए। आपने मेरी बात पर गौर किया?’ गौतम कहता है, ‘ये सब बहुत अजीब है माही।’ माही कहती है, ‘सॉरी मुझे आप पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं समझती हूं कि आपने अभी तक मूवऑन नहीं किया है और आपको अपने होने वाले बच्चे से भी बहुत लगाव है। लेकिन ये जिंदगी अकेले नहीं बिताई जा सकती। मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए बिना समय गवाए मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रही हूं।’

माही आगे कहती है, ‘मैं आपसे वादा करती हूं कि कल को चलकर हमारी शादी होगी तो मैं आपकी बच्चे की कस्टडी लेने में पूरी मदद करूंगी। आपके बच्चे को मैं अपना बच्चा समझूंगी। एक सगी मां की तरह उससे प्यार करूंगी। गौतम जी जिस फैमिली के लिए आप और मैं तरसे हैं न वो फैमिली हमें मिल सकती है। हम बहुत खुश रहेंगे। आप भी अधूरे, मैं भी अधूरी, हम साथ में पूरे हो जाएंगे।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।