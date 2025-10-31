Anupamaa 31st Oct: माही ने किया गौतम को प्रपोज, बनाया अंश और प्रार्थना का परिवार बर्बाद करने का प्लान
संक्षेप: Anupamaa Today's Episode: ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में माही की खतरनाक मंशा सामने आतर है। माही, गौतम को बताती है कि उसने उसके बच्चे की कस्टडी लेना का प्लान बनाया है।
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में अनुपमा अपने परिवार की खातिर वापस अहमदाबाद लौट आती है। जब वह अस्पताल पहुंचती है तब नर्स, डॉक्टर से कह रही होती है, ‘ये आखिरी इंजेक्शन बचा है।’ इसके तुरंत बाद नर्स के हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है, लेकिन अनुपमा इंजेक्शन को टूटने से बचा लेती है। अनुपमा को देख पाखी राहत की सांस लेती है।
इधर शाह परिवार, ईशानी के लिए परेशान रहता है। उधर गौतम और माही अपनी प्लानिंग में लगे रहते हैं। गौतम, माही से कहता है, ‘आपको जाना चाहिए।’ माही कहती है, ‘मुझे पापा और मोटी बा को हर्ट नहीं करना और वैसे भी ईशानी के पास पूरा खानदान है।’
इसके बाद माही, गौतम का हाथ पकड़ लेती है। माही कहती है, ‘गौतम जी आप ईशानी की नहीं, माही की टेंशन लीजिए। आपने मेरी बात पर गौर किया?’ गौतम कहता है, ‘ये सब बहुत अजीब है माही।’ माही कहती है, ‘सॉरी मुझे आप पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं समझती हूं कि आपने अभी तक मूवऑन नहीं किया है और आपको अपने होने वाले बच्चे से भी बहुत लगाव है। लेकिन ये जिंदगी अकेले नहीं बिताई जा सकती। मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए बिना समय गवाए मैं आपकी तरफ कदम बढ़ा रही हूं।’
माही आगे कहती है, ‘मैं आपसे वादा करती हूं कि कल को चलकर हमारी शादी होगी तो मैं आपकी बच्चे की कस्टडी लेने में पूरी मदद करूंगी। आपके बच्चे को मैं अपना बच्चा समझूंगी। एक सगी मां की तरह उससे प्यार करूंगी। गौतम जी जिस फैमिली के लिए आप और मैं तरसे हैं न वो फैमिली हमें मिल सकती है। हम बहुत खुश रहेंगे। आप भी अधूरे, मैं भी अधूरी, हम साथ में पूरे हो जाएंगे।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।