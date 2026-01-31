Hindustan Hindi News
Anupamaa 31 Jan: कान्हा जी दिखाएंगे अनुपमा को राह, रजनी के खिलाफ हो जाएगा बेटा वरुण

संक्षेप:

Anupamaa 31 January 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु जान पर खेलकर प्रेरणा को बचाएगी। उधर वरुण को अपनी गलती का अहसास हो जाएगा।

Jan 31, 2026 04:03 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 31 January 2026 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि अनुपमा को किसी अनहोनी का आभास हो जाएगा। वह फौरन चॉल की तरफ दौड़ेगी और वहां पहुंचने पर उसे पता चलेगा कि घर में आग लगी हुई है। अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी जब उसे पता चलेगा कि प्रेरणा अंदर है। वरुण भी वहीं खड़ा होगा और उसकी आंखें फटी रह जाएंगी। वह यह जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी कि उसने अपनी बहन को अपने ही हाथों से जिंदा जला दिया है।

अपनी जान जोखिम में डालेगी अनुपमा

अनुपमा कुछ पल पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर वो होगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अनुपमा सीधे उस दहकते हुए घर में घुस जाएगी। लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो सीधी जलते हुए घर में दाखिल हो जाएगी। अनुपमा प्रेरणा को ढूंढने के दौरान आग की दहक और धुंए की वजह से बेहोश हो जाएगी। लेकिन फिर कृष्ण जी का चमत्कार होगा और उसे होश आ जाएगा। वह प्रेरणा को होश में लाएगी और फिर उसे किसी तरह बाहर लेकर आ जाएगी।

'हमें हमारे बुरे कर्मों का फल मिला है'

जिस दौरान यह सब हो रहा होगा उससे पहले ही वरुण इस दुख में वहां से चला जाएगा कि उसने खुद ही अपनी बहन को जिंदा जला दिया है। घर पहु्ंचकर वो अपनी मां रजनी देसाई को सारी घटना बताएगा जो वहां यह सोचकर खुश होगी कि उसकी जीत हो गई। वरुण बताएगा कि कैसे रजनी एक बुरी मां है और उसने अपने बच्चों को हमेशा गलत चीजें सिखाई हैं। रजनी खुद भी अपनी बेटी के जिंदा जल जाने की बात सुनकर सदमे में होगी और फूट-फूटकर रोने लगेगी। वरुण अपनी मां से कहेगा कि आपको और मुझे हमारे कर्मों का फल मिला है।

कान्हा जी खुद दिखाएंगे अनुपमा को राह

रजनी निशब्द होगी, उसके पास कहने को कुछ नहीं होगा। वरुण अपनी मां से कहेगा कि लोग सही कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क दोनों इसी जिंदगी में होते हैं। रजनी को इस दौरान अनुपमा देवी रूप में दिखाई पड़ेगी और अब रजनी को अपने किए पर पछतावा होने लगा है, लेकिन उसके भीतर का घमंड उसे यह मानने नहीं दे रहा है। उधर अनुपमा जब प्रेरणा को लेकर बाहर आएगी तो लोग उसे संभालेंगे। बेहोशी के दौरान अनुपमा को भगवान कृष्ण दिखाई पड़ेंगे जो उसे यह बताएंगे कि कुछ मौकों पर लड़ाई जीतने के लिए इंसान को कृष्णनीति की जरूरत होती है।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
