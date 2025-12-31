Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 31 December 2025 Written Update Prerna to Reveal Rajni Secrets Jassi to Fall in Trouble
Anupamaa 31 Dec: अनुपमा को रजनी का सच बताएगी प्रेरणा? ईशानी के चक्कर में बुरी फंसेगी जस्सी!

संक्षेप:

Anupamaa 31 December 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में इस बात का पता चलेगा कि प्रेरणा का प्रेम के साथ क्या कनेक्शन रहा है।

Dec 31, 2025 01:27 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 31 December 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल में बुधवार को आप देखेंगे कि राही यह देखकर दंग रह जाएगी कि प्रेरणा ने अचानक से प्रेम को गले लगा लिया। बातचीत के दौरान तीनों को पता चलेगा कि प्रेरणा वहीं लड़की है जिससे राही की मॉल में बहस हुई थी, और प्रेम स्कूल के दिनों में प्रेरणा का क्लासमेट रह चुका है। प्रेरणा बताएगी कि उसे स्कूल के दिनों में लगा था कि वो प्रेम से प्यार करती है इसलिए उसने उसे प्रपोज कर दिया था, लेकिन प्रेम बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग गया। वह कहेगी कि उसे लगा था कि उसे कभी क्लोजर नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली आज उसका क्लोजर उसके सामने खड़ा है।

ईशानी को याद आएगी अनुपमा की बात

शादी में रजनी जान बूझकर मीडिया वालों को बुला लेगी, ताकि उसे थोड़ी पब्लिसिटी मिल सके कि वो इतनी कामयाब शख्सियत होने के बावजूद अपने बेटे की शादी एक चॉल वाली से करवा रही है। उधर ईशानी जब शूट के लिए लोकेशन पर पहुंचेगी तो वहां उसे माहौल बहुत अजीब सा लगेगा। उसे अनुपमा की कही बात याद आएगी, और जब वो वहां बैठी होगी तो एक लड़की उसे आकर बताएगी कि उसने किसी से बात करके पता किया है कि यह प्रोडक्शन हाउस फेक है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। क्योंकि पुलिस वहां पर छापा मार देगी।

ईशानी के चक्कर में बुरी फंसेगी जस्सी!

ईशानी को पुलिस सेक्स स्कैंडल का हिस्सा होने के शक में गिरफ्तार कर लेगी। मौका पाकर ईशानी पहले पाखी और फिर अनुपमा को फोन करेगी, लेकिन दोनों ही किसी वजह से फोन नहीं उठा सकेंगी। फिर वह जस्सी को फोन करेगी और जस्सी फोन उठा लेगी। ईशानी तब जस्सी को पूरी बात बताएगी और लॉकअप आने के लिए कहेगी। वह कहेगी कि पाखी और अनुपमा को कुछ ना बताए। इधर रजनी की बेटी प्रेरणा बार-बार जान बूझकर उसका दिल दुखा रही होगी क्योंकि वह अपनी मां से नफरत करती है।

अनुपमा को रजनी का सच बताएगी प्रेरणा?

रजनी जब यह देखेगी कि उसकी बेटी प्रेरणा के ज्यादा क्लोज है तो वह उसे कहेगी कि वो उसे समझाए। अनुपमा जब प्रेरणा से बात कर रही होगी तो वह कहेगी कि मैं अपनी मां से सिर्फ गलत चीजें ही सीख सकती हूं। दोनों के बीच कुछ बातचीत होगी, लेकिन वह मेकर्स ने दिखाई नहीं है। उधर प्रेम अपनी पत्नी राही को सफाई देगा और पूरी बात समझाएगा कि उसका और प्रेरणा का क्या रिश्ता था और क्यों उसने कभी उसका जिक्र नहीं किया। राही को प्रेम की बातें सुनकर तसल्ली मिलेगी और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेंगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

