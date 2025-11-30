Anupamaa 30th Nov: दामाद अंश को सड़क पर पीटेगा पराग, ईशानी पर चढ़ेगा पाखी की बातों का रंग
Anupamaa 30th November 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का फुल एपिसोड रिटेन अपडेट। जानिए कहानी में आगे देखने को मिलेंगे कौन से ट्विस्ट और टर्न्स।
Anupamaa 30th November 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में रविवार को ईशानी को अपनी अनु मां की वजह से एक नई शुरुआत मिलेगी। शूटिंग सेट पर जब एक एक्ट्रेस अपना सीन ठीक से नहीं कर पा रही होगी, तब ईशानी की हंसी निकल जाएगी और इसी बात से गुस्से में आकर डायरेक्टर उसे सीन करने को कहेगा। लेकिन ईशानी नवर्स होगी और सीन नहीं कर पाएगी। तब अनुपमा उसे कम्फर्ट करने के लिए जाएगी और उसकी मदद से ईशानी उस सीन को अच्छी तरह कर पाने में कामयाब होगी। डायरेक्टर ईशानी और अनुपमा दोनों की तारीफ करेगा और कहेगा कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत है।
दामाद को सड़क पर पीटेगा पराग
उधर अंश जब सड़कों पर घूम-घूमकर अपनी नई कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहा होगा तब वहीं उसे प्रार्थना मिल जाएगी। प्रार्थना अपनी गलती के लिए माफी मांगेगी और सड़क पर उसके साथ रहकर वो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने की जिद करेगी। अंश मना करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगी। नतीजा यह होगा कि कुछ ही वक्त बाद पराग और वसुंधरा अपनी बेटी को सड़क पर ठेली पर सामान बेचते देख लेंगे। पराग बहुत नाराज होगा और अंश का सामान उठाकर फेंक देगा। वो अंश का कॉलर पकड़ लेगा और सारी बात उस पर आ जाएगी।
अंश और प्रार्थना का होगा तलाक
प्रार्थना बार-बार कहती रहेगी कि वो खुद अपनी मर्जी से यहां अंश की मदद कर रही थी, लेकिन पराग कहता रहेगा कि अंश एक नाकारा पति है जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से सड़क किनारे ठेला लगवा रहा है। पराग साफ कहेगा कि वो अंश और प्रार्थना का तलाक करवाने जा रहा है जिसकी वजह से काफी इमोशनल ड्रामा होगा। उधर चॉल में काफी हंगामा हो जाएगा जब बिल्डर आकर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, वरना चॉल गिरवा देने की धमकी देगा। तभी रजनी ताई वहां पहुंच जाएगी और सिचुएशन को काबू करेगी और सभी बहुत खुश होंगे।
ईशानी पर चढ़ा मां की बातों का रंग
जब ईशानी अपनी मां पाखी को फोन करके बताएगी कि उसे काम मिल गया है और जल्द ही वो एक्ट्रेस बन जाएगी तो पाखी फिर एक बार उसके कान भरेगी और कहेगी कि एक रुपया भी अनु मां को मत देना और अपनी एक्टिंग पर फोकस करना। पाखी कहेगी कि मम्मी का तो लेवल ही वो है कि टिफिन बांटती रहेंगी। ईशानी पर भी अपनी मां की बातों का असर होगा और फौरन ही उसके राग-ढाग बदले नजर आएंगे। जहां ईशानी का कॉन्फिडेंस हाई होगा वहीं परी अभी भी खुद को बहुत हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रही है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।