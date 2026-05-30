Anupamaa 30 May: प्रेम करेगा कोठारी निवास में यह ऐलान, आग में घी डालने का काम करेगी वसुंधरा
Anupamaa 30 May 2026 Update: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में एक तरफ अनुपमा सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश में लगी होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रेम और वसुंधरा इस नफरत को और बढ़ाने पर तुले हुए हैं।
Anupamaa 30 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का शनिवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के पछतावे और बापूजी के उसे समझाने से होगी। हंसमुख शाह समझाएंगे कि अनुपमा से कितनी बड़ी गलती हुई है। वो दिग्विजय जिसने हर मोड़ पर अनुपमा का साथ दिया, उसने उसी का दिल तोड़ दिया। अनुपमा को भी अपनी गलती का प्रायश्चित होगा, लेकिन उधर दिग्विजय इतना आहत है कि उसने यह शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। वह बंकू से सामान बांधने को कह देगा।
अनुपमा को होगा अपनी गलती का अहसास
उधर प्रेम बार-बार दिग्विजय के हाथ का थप्पड़ याद करके मन ही मन बदले की आग में जल रहा होगा और इधर दिग्विजय अकेला बैठा यह कल्पना करेगा कि अनुपमा उसके सामने बैठी है। वह अनुपमा से माफी मांगेगा और कहेगा कि उसका किसी पर कोई हक नहीं है, उसे प्रेम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वहीं इधर अनुपमा को पता चलेगा कि दिग्विजय ने प्रेम पर हाथ तब उठाया था, जब उसने अनुपमा के बारे में बदतमीजी करना शुरू किया। जब तक प्रेम दिग्विजय के बारे में बकवास कर रहा था, तब तक वह खामोश था।
आग में घी डालने का काम करेगी वसुंधरा
अनुपमा का गिल्ट बढ़ने लगेगा। दिग्विजय का सपना टूटेगा तो वह तय करेगा कि वो यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। अनुपमा को लगेगा कि कोठारियों की वजह से यह सारी गलतफहमी पैदा हुई, इस पर हंसमुख समय रहते अपनी गलती सुधारने को कहेगा। इधर हंसमुख सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उधर वसुंधरा कोठारी आग में घी डालने में लगी होगी। वह प्रेम से पूछेगी कि क्या वह उसके लिए पेन किलर मंगवा दे? इस पर प्रेम कहेगा कि ह इस दर्द को जिंदा रखना चाहता है। जब वसु्ंधरा पुलिस कंप्लेन करने को कहेगी तो भी प्रेम मना कर देगा और कहेगा कि अब इस जंग को नफरत का रंग देने का वक्त आ गया है।
प्रेम ने कर दिया कोठारी निवास में यह ऐलान
बातों-बातों में मीता यह भी याद करेगी कि कैसे अनुपमा ने एक वक्त पर गौतम को बुरी तरह पीटा था, वह कहेगी कि उसी वक्त पुलिस बुलानी चाहिए थी। प्रेम बदला लेने और अनुपमा के कैफे को बर्बाद कर देने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वह अनुपमा और दिग्विजय का सपना चकनाचूर कर देगा। अब राही को अपने पति के गुस्से से डर लगने लगा है। वह सोचेगी अगर अनुपमा गलत है तो प्रेम भी सही नहीं है। प्रेम यह ऐलान कर देगा कि आज के बाद कोठारी मेंशन में कोई भी अनुपमा के नाम के आगे जी नहीं लगाएगा। वह कहेगा कि जो औरत इज्जत के लायक नहीं है, उसे इज्जत मिलनी भी नहीं चाहिए। राही यह सब देखकर सकते में होगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।