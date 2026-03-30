Anupamaa: पॉल को नानी याद दिलाएगी अनुपमा, दिग्विजय पर हमला करवाएगा उसका सगा बेटा
Anupamaa 30 March: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पॉल एक बार फिर अनुपमा के रास्ते में आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार अनु उसको नानी याद दिला देगी। उधर कोठारी मेंशन में भी बहुत कुछ चल रहा है।
टीवी सीरियल अनुपमा के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिग्विजय अनजाने में अनुपमा के हाथ का बना खाना खाएगा। उसे स्वाद बहुत पसंद आएगा और इसी बीच सावी का एक पुराना वीडियो प्ले हो। इस वीडियो में वह 'जोशी बेन' नाम की किसी औरत को अपनी इन्सपिरेशन बता रही होगी। वीडियो में आवाज सुनकर बंकु और दिग्विजय के कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह आवाज अनुपमा की है। हालांकि चेहरा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन दिग्विजय सोच में पड़ जाएगा कि क्या उसकी बेटी की प्रेरणा अनुपमा ही थी। अनुपमा भी सावी की रसोई को और संवारने के सपने बुन रही है।
तोषू और गौतम मिलकर बनाएंगे ये प्लान
उधर शाह हाउस में लीला और हंसमुख अपने पॉडकास्ट की शूटिंग की तैयारी कर रहे होंगे जब तभी ईशानी उन्हें बताएगी कि चंद्रिका ने उनके चैनल को रिपोर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो वीडियो नहीं डाल पाएंगे। असल में लीला ने चंद्रिका की अपने पॉडकास्ट पर इनसल्ट की थी। इसी का बदला उसने चैनल पर स्ट्राइक दिलवाकर लिया है। अब फैंस भी लीला के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गौतम और तोषू मिलकर माही के खिलाफ नई साजिश रचेंगे। गौतम परितोष को 10 दिन का वक्त देगा, और इस दौरान उसे ऑफिस में माही के लिए मुश्किलें बढ़ानी होंगी।
दिग्विजय पर हमला करवाएगा उसका बेटा
उधर गोवा में असली तमाशा तब शुरू होगा जब दिग्विजय के घर पर कुछ गुंडे हमला कर देंगे। बंकु अकेले उनसे भिड़ जाएगा और गुंडे उसे बेरहमी से पीटेंगे। आखिरी वक्त पर दिग्विजय वहां पहुंचकर बंकु की जान बचाएगा। ये गुंडे रणविजय का मैसेज लेकर आए होंगे और दिग्विजय को धमकी देकर जाएंगे। इधर दिग्विजय का सगा बेटा ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और दूसरी तरफ उधर अनुपमा के लिए भी आफत बढ़ने वाली है।
पॉल मांगेगा अनुपमा और जया से माफी
पॉल अनुपमा का रास्ता रोक लेगा। वह न केवल खाने का अपमान करेगा बल्कि अनुपमा को धक्का देकर साइकिल से भी गिरा देगा। लेकिन जैसे ही पॉल जया का नाम लेगा, अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ेगा। वह पॉल की जमकर धुलाई करेगी। अनुपमा उसे पांच पन्नों का भाषण सुनाएगी और कहेगी कि इस देश में कोई भी बाहरी नहीं है। अनुपमा का यह अवतार देखकर पॉल के पसीने छूट जाएंगे और उसे अनुपमा और जया से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। अनुपमा चेतावनी देगी कि अगर दोबारा जया का नाम लिया, तो वह शराफत छोड़ देगी। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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