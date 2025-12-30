Anupamaa 30 Dec: अनुपमा से झूठ बोलेंगी पाखी-ईशानी, दिवाकर को अच्छा सबक सिखाएगा प्रेम

संक्षेप: Anupamaa 30 December 2025: ईशानी और पाखी फिर एक बार अपनी मां से झूठ बोलेंगी, लेकिन इसका नतीजा कितना बुरा होने वाला है, इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। जानिए शो का मंगलवार के एपिसोड का फुल अपडेट।

Anupamaa 30 December 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दिवाकर अकेले में राही के साथ बदतमीजी कर रहा होगा तभी अचानक वहां पर प्रेम पहुंच जाएगा और वह उसे अच्छा सबक सिखाएगा। प्रेम उसे खूब पीटेगा और दिवाकर माफी मांगकर वहां से भाग जाएगा। राही भी प्रेम को समझाएगी कि अब तक उसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। लेकिन प्रेम को मन ही मन यह यकीन होगा कि दिवाकर वापस जरूर लौटेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पति प्रेम को यह धमकी देगी राही भारती की शादी के दौरान दर्शकों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां भारती और वरुण की शादी की खुशियां होंगी, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के मन में लगातार अलग-अलग तरह की चिंताएं चल रही होंगी। दुल्हन को सजाया जाएगा और वरुण की बारात काफी अनूठे अंदाज में आएगी, जिसे देखकर मन ही मन राही सोचेगी कि उसे यह सब भी दिखावा ही लग रहा है। अपकमिंग एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि राही और प्रेम शादी के दौरान कुछ रोमांटिक पल बिताएंगे और इसी दौरान राही अपने पति को चेतावनी देगी कि अगर उसने कभी भी किसी लड़की की तरफ देखा तो वह उसकी चटनी बना देगी।

अनुपमा से झूठ बोलेगी पाखी-ईशानी शादी की रस्मों के दौरान जब अनुपमा अपनी बेटी पाखी और ईशानी को खुसफुस करते देखेगी तो जाकर उनसे सवाल करेगी। पाखी बताएगी कि ईशानी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें सिर्फ 2 घंटे काम करने के अच्छे-खासे पैसे मिल रहे हैं। अनुपमा कहेगी कि क्या उन्होंने काम के बारे में अच्छी तरह पूछताछ की? प्रोड्यूसर-डायरेक्टर कौन हैं, शूट कहां है, स्क्रिप्ट क्या है? ईशानी और पाखी झूठ बोल देंगी कि उन्होंने सब पता किया है। साथ ही बड़े प्यार से अनुपमा से कहेंगी कि वो ही तो कहती हैं कि काम सबसे जरूरी है, इसलिए वो काम पर उन्हें जाने दें।