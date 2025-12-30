Hindustan Hindi News
Anupamaa 30 Dec: अनुपमा से झूठ बोलेंगी पाखी-ईशानी, दिवाकर को अच्छा सबक सिखाएगा प्रेम

Anupamaa 30 Dec: अनुपमा से झूठ बोलेंगी पाखी-ईशानी, दिवाकर को अच्छा सबक सिखाएगा प्रेम

संक्षेप:

Anupamaa 30 December 2025: ईशानी और पाखी फिर एक बार अपनी मां से झूठ बोलेंगी, लेकिन इसका नतीजा कितना बुरा होने वाला है, इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। जानिए शो का मंगलवार के एपिसोड का फुल अपडेट।

Dec 30, 2025 02:31 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 30 December 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के मंगवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दिवाकर अकेले में राही के साथ बदतमीजी कर रहा होगा तभी अचानक वहां पर प्रेम पहुंच जाएगा और वह उसे अच्छा सबक सिखाएगा। प्रेम उसे खूब पीटेगा और दिवाकर माफी मांगकर वहां से भाग जाएगा। राही भी प्रेम को समझाएगी कि अब तक उसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। लेकिन प्रेम को मन ही मन यह यकीन होगा कि दिवाकर वापस जरूर लौटेगा।

पति प्रेम को यह धमकी देगी राही

भारती की शादी के दौरान दर्शकों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां भारती और वरुण की शादी की खुशियां होंगी, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के मन में लगातार अलग-अलग तरह की चिंताएं चल रही होंगी। दुल्हन को सजाया जाएगा और वरुण की बारात काफी अनूठे अंदाज में आएगी, जिसे देखकर मन ही मन राही सोचेगी कि उसे यह सब भी दिखावा ही लग रहा है। अपकमिंग एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि राही और प्रेम शादी के दौरान कुछ रोमांटिक पल बिताएंगे और इसी दौरान राही अपने पति को चेतावनी देगी कि अगर उसने कभी भी किसी लड़की की तरफ देखा तो वह उसकी चटनी बना देगी।

अनुपमा से झूठ बोलेगी पाखी-ईशानी

शादी की रस्मों के दौरान जब अनुपमा अपनी बेटी पाखी और ईशानी को खुसफुस करते देखेगी तो जाकर उनसे सवाल करेगी। पाखी बताएगी कि ईशानी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें सिर्फ 2 घंटे काम करने के अच्छे-खासे पैसे मिल रहे हैं। अनुपमा कहेगी कि क्या उन्होंने काम के बारे में अच्छी तरह पूछताछ की? प्रोड्यूसर-डायरेक्टर कौन हैं, शूट कहां है, स्क्रिप्ट क्या है? ईशानी और पाखी झूठ बोल देंगी कि उन्होंने सब पता किया है। साथ ही बड़े प्यार से अनुपमा से कहेंगी कि वो ही तो कहती हैं कि काम सबसे जरूरी है, इसलिए वो काम पर उन्हें जाने दें।

ईशानी और पाखी बोलेंगी मां से झूठ

अनुपमा उन्हें जाने की इजाजत तो दे देगी, लेकिन मन ही मन उसे फिक्र हो रही होगी। तभी एक अपशकुन हो जाएगा। ईशानी के वहां से निकलने से पहले पूजा की थाली गिर जाएगी। अनुपमा के मन में हाल ही में हुई कई घटनाएं एक साथ कौंध जाएंगी, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा कि इन्हें किस तरह जोड़कर देखे। तभी रजनी कहेगी कि इत्तेफाक को इत्तेफाक की तरह ही देखना चाहिए। उसे शगुन या अपशगुन का रंग नहीं देना चाहिए। सीरियल में आगे कहानी क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
