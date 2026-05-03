Anupamaa 3 May: वसुंधरा कोठारी खोलेगी अपने पत्ते, लीला को जमकर लताड़ेगी अनुपमा
Anupamaa Serial 3 May 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के रविवार के एपिसोड में दर्शकों को धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ वसुंधरा अपने पत्ते खोलेगी, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा लीला तो जमकर लताड़ेगी।
Anupamaa 3 May 2026 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड बंकु और अनुपमा की बातचीत के साथ शुरू होगा। बंकु बताएगा कि उसने अनुपमा को राही के जाने के बाद फूट-फूटकर रोते हुए देखा था। दिग्विजय को जब ये सारी बातें पता चलेंगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। इधर शाह निवास में लीला, तोषू और पाखी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। एक तरफ जहां तोषू और पाखी मिलकर बंकु और दिग्विजय के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ लीला किसी तरह अनुपमा और हंसमुख की गैरमौजूदगी के बारे में पता करने की कोशिश करती है। अधूरी जानकारी के साथ दोनों ही अपनी-अपनी सोच बना लेंगे।
बहू ख्याति को अपमानित करेगी वसुंधरा
उधर कोठारी मेंशन में ख्याति को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। मोटी बा अनिल से पूछेगी कि जब ख्याति से फाइल पढ़ ली है तो वह उसका फैसला क्यों लेना चाहता है। वसुंधरा कोठारी अपनी बहू का मजाक उड़ाते हुए कहेगी कि ख्याति सिर्फ चाय पिलाने में अच्छी है। ख्याति को ये बातें सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन अपनी सास की जली-कटी सुनने के बावजूद वह एक बार फिर से फाइल जांचने का फैसला करती है। मौका पाकर वसुंधरा एक बार फिर ख्याति को ताना मारेगी कि अपनी गलती राही को न बताए, वरना वह जाकर अपनी मां अनुपमा को बता देगी। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि उसे राही के प्रवचन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
प्रेम और राही के बीच ठीक हो रही हैं चीजें
इसी बीच राही अपनी मुंह बोली मां श्रुति के साथ घर में दाखिल होगी। उसको लगी चोट देखकर प्रेम परेशान होगा और वजह पूछेगा। राही को भी प्रेम की फिक्र होगी और वह उसकी चोट के बारे में पूछेगी। प्रेम यह कहकर बात टाल देगा कि वह ठीक है। दोनों पति-पत्नी के बीच चीजें ठीक होती नजर आती हैं। उधर अनुपमा जब कैफे पहुंचती है तो दिग्विजय उससे पूछेगा कि वह यहां क्यों आई है? अनुपमा जवाब देगी कि उसे घर पर बेचैनी हो रही थी। तीनों बैठकर कुछ पल बात ही कर रहे होंगे कि पीछे से लीला बा की एंट्री होगी। वह अनुपमा के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उससे दिग्विजय और बंकु के बारे में पूछेगी।
श्रुति को अपना मोहरा बनाएगी वसुंधरा कोठारी
इधर श्रुति जब प्रेम को नया रेस्त्रां खोलने और उसमें काम करने का ऑफर देती है, तो प्रेम यह ऑफर ठुकरा देता है। श्रुति उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम फिर भी नहीं मानता। श्रुति उससे वक्त लेकर फैसला करने को कहेगी। वसुंधरा कोठारी को इस सबमें अपना फायदा नजर आ रहा है, इसीलिए वह श्रुति को अपने ही घर में रुकने के लिए कहेगी। दूसरी तरफ अनुपमा लीला, तोषू और पाखी की बोलती बंद कर देगी। वह लीला को सारी बात समझाने के बाद कहेगी कि अगर आगे उससे इस तरह के सवाल किए गए तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर वसुंधरा कोठारी गौतम से श्रुति के बारे में पता करने को कहेगी। वह कहेगी कि श्रुति के जरिए उसे कई तरह का फायदा हो सकता है। गौतम कहेगा कि क्या वह श्रुति के जरिए अनुपमा से बदला लेना चाहती है? इस पर वसुंधरा कहेगी कि उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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