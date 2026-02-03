Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 3 February 2026 Written Update Anu to Bring 3 Major Twist Gautam Maahi Exposed
Anupamaa 3 Feb: अनुपमा लाएगी ये 3 महाट्विस्ट, गौतम-माही के चेहरे से हटेगा नकाब

Anupamaa 3 Feb: अनुपमा लाएगी ये 3 महाट्विस्ट, गौतम-माही के चेहरे से हटेगा नकाब

संक्षेप:

Anupamaa 3 February 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई को अनुपमा माफ कर देगी, लेकिन किस शर्त पर?

Feb 03, 2026 04:04 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa 3 February 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड में काफी कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलेगा। अनुपमा जब मंदिर में खड़ी कान्हा जी का शुक्रिया अदा कर रही होगी तभी वहां रजनी देसाई आ जाएगी। रजनी देसाई आकर अनुपमा से माफी मांगेगी, लेकिन अनुपमा उसे माफ करने से इनकार कर देगी। इस पर रजनी उसके पैरों में बैठ जाएगी और कहेगी कि जब तक वो उसे माफ नहीं करेगी, तब तक वो नहीं उसके पैरों में से नहीं उठेगी। अनुपमा बार-बार रजनी से उठने को कहेगी लेकिन वह जिद पर अड़ी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रजनी को परेशान कर रहा यह सवाल

साथ ही रजनी अपने बचपन की दोस्त अनुपमा से एक सवाल करेगी कि आखिर क्यों उसने केस नहीं दर्ज कराया? रजनी पूछेगी कि आखिर क्यों इतना गलत करने के बाजवदू वह क्यों FIR नहीं करवा रही है? इसके जवाब में अनुपमा बताएगी कि उसने सब कुछ लिखित में दिया है कि किस तरह उसने उसके और चॉल वालों के साथ क्या-क्या गलत किया है और साथ ही यह भी लिखा है कि वह चॉल वालों को उनकी जमीन वापस कर रही है। रजनी ने पराग को उसका घर वापस दिलाने का वादा भी लिखित में किया है। साथ ही वह वहीं चाहती कि उसके बच्चे अपनी मां को बेइज्जत होते और जेल की हवा खाते देखे।

गौतम-माही के चेहरे से हटेगा नकाब

हालांकि अनुपमा यह कहेगी कि क्योंकि उसने केस नहीं किया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और केस नहीं करेगा। अनुपमा कहेगी कि चॉल वालों में से कोई, या फिर पराग कोठारी उसके खिलाफ केस कर सकता है। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में जबरदस्त तमाशा चल रहा होगा। गौतम और माही अपना सामान पैक करके वहां से जा रहे होंगे तो अनिल पूछेगा कि वो कहां जा रहे हैं? इस पर गौतम साफ कहेगा कि उन्होंने अपना अलग रहने का इंतजाम कर लिया है। यह सुनते ही अनिल और प्रेम समेत सभी के कान खड़े हो जाएंगे।

आखिरी मौके पर आएगा यह ट्विस्ट

अनिल और प्रेम कहेंगे कि देख लिया बा, आपके लाडले गौतम.. जिसे आप हमसे लड़कर इस घर में लाई थीं, वो मुश्किल आने पर सबसे पहले किनारा कर रहा है। प्रेम कहेगा कि जहाज डूबने पर सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। वसुंधरा कोठारी कुछ नहीं कहेगी और पूजा में लगी रहेगी। पराग कहेगा कि उन्हें घर से जाना होगा। लेकिन जब वह श्रीनाथ जी को उठाने लगेगा तो वसुंधरा चिल्लाएगी और कहेगी कि कोई उसके श्रीनाथ जी को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही वह श्रीनाथ जी की तस्वीर हटाने जा रहा होगा, पीछे से प्रेम चिल्लाता हुआ आएगा और कहेगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।