Anupamaa 3 Feb: अनुपमा लाएगी ये 3 महाट्विस्ट, गौतम-माही के चेहरे से हटेगा नकाब

संक्षेप: Anupamaa 3 February 2026: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई को अनुपमा माफ कर देगी, लेकिन किस शर्त पर?

Anupamaa 3 February 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल के मंगलवार के एपिसोड में काफी कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलेगा। अनुपमा जब मंदिर में खड़ी कान्हा जी का शुक्रिया अदा कर रही होगी तभी वहां रजनी देसाई आ जाएगी। रजनी देसाई आकर अनुपमा से माफी मांगेगी, लेकिन अनुपमा उसे माफ करने से इनकार कर देगी। इस पर रजनी उसके पैरों में बैठ जाएगी और कहेगी कि जब तक वो उसे माफ नहीं करेगी, तब तक वो नहीं उसके पैरों में से नहीं उठेगी। अनुपमा बार-बार रजनी से उठने को कहेगी लेकिन वह जिद पर अड़ी रहेगी।

रजनी को परेशान कर रहा यह सवाल साथ ही रजनी अपने बचपन की दोस्त अनुपमा से एक सवाल करेगी कि आखिर क्यों उसने केस नहीं दर्ज कराया? रजनी पूछेगी कि आखिर क्यों इतना गलत करने के बाजवदू वह क्यों FIR नहीं करवा रही है? इसके जवाब में अनुपमा बताएगी कि उसने सब कुछ लिखित में दिया है कि किस तरह उसने उसके और चॉल वालों के साथ क्या-क्या गलत किया है और साथ ही यह भी लिखा है कि वह चॉल वालों को उनकी जमीन वापस कर रही है। रजनी ने पराग को उसका घर वापस दिलाने का वादा भी लिखित में किया है। साथ ही वह वहीं चाहती कि उसके बच्चे अपनी मां को बेइज्जत होते और जेल की हवा खाते देखे।

गौतम-माही के चेहरे से हटेगा नकाब हालांकि अनुपमा यह कहेगी कि क्योंकि उसने केस नहीं किया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और केस नहीं करेगा। अनुपमा कहेगी कि चॉल वालों में से कोई, या फिर पराग कोठारी उसके खिलाफ केस कर सकता है। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर कोठारी मेंशन में जबरदस्त तमाशा चल रहा होगा। गौतम और माही अपना सामान पैक करके वहां से जा रहे होंगे तो अनिल पूछेगा कि वो कहां जा रहे हैं? इस पर गौतम साफ कहेगा कि उन्होंने अपना अलग रहने का इंतजाम कर लिया है। यह सुनते ही अनिल और प्रेम समेत सभी के कान खड़े हो जाएंगे।