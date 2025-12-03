Anupamaa 3 Dec: राही पर दिल हार बैठेगा उसका टीचर, स्टूडेंट संग लव स्टोरी से आएंगे कई ट्विस्ट
Anupamaa 3 December 2025 written update: अनुपमा सीरियल में होगी एक नए किरदार की एंट्री जिसकी वजह से प्रेम की जिंदगी में आएगा तूफान। वसुंधरा कोठारी को मिलेगी ताने मारने की नई वजह।
Anupamaa 3 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को ईशानी और परी को फिर एक नई उम्मीद की किरण मिलेगी। अनुपमा सभी औरतों को बताएगी कि जिस इवेंट में उन्हें डांस परफॉर्म करना था, वहीं वो सभी मिलकर फैशन शो ऑर्गनाइज करेंगी। अनुपमा बताएगी कि वह एक सिल्वर जुबली इवेंट है जिसमें तमाम बड़े लोग आएंगे, और परी के ब्रांड को लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। शुरू में सभी लड़कियां डर जाएंगी, लेकिन फिर अनुपमा उन्हें हिम्मत देगी।
फैशन शो में वॉक करेंगी सभी औरतें
अनुपमा उन्हें बताएगी कि जब वो सब मिलकर इतना बड़ा डांस कॉम्पटिशन जीत सकती हैं, तो फिर यह तो एक छोटा सा फैशन शो है। अनुपमा कहेगी कि ईशानी उन्हें रैंप पर वॉक करना सिखाएगी। कुछ देर में ईशानी राजी हो जाएगी और फिर धीरे-धीरे करके सभी औरतें और लड़कियां वॉक करना सीखती हैं। उधर शाह निवास में अंश ने उसी पुराने सामान की नए अंदाज में पैकेजिंग करके उसे बाजार में उतारने का फैसला किया है, लेकिन लीला का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि वो पिछले सदमे से उबर नहीं पाई है।
टीचर-स्टूडेंट की लव स्टोरी वाला ट्विस्ट
कोठारी मेंशन में एक नई महाभारत होने वाली है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी और माही को पहले ही राही का कॉलेज जाना रास नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि राही का कॉलेज में एक टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, तो क्या हालत होगी? दरअसल बुधवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रेम राही को कॉलेज छोड़ने जाएगा और वहां पर उसके साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताएगा। वो कहेगा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा पति हूं, ताकि कोई तुम पर चांस ना मारने लगे।
राही पर दिल हार बैठेगा उसका टीचर
इसके कुछ ही पल बाद राही का बैग गिर जाता है और एक हैंडसम टीचर वो बैग उठाता है। टीचर राही को नाम लेकर पुकारता है और उसका बैग उठाकर उसे देता है। राही इस टीचर की आंखों में देखती रह जाती है और टीचर भी क्लास के दौरान पूरे वक्त राही को ही देखता रहता है। माना जा रहा है कि दोनों एक वक्त के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। लेकिन उसकी वजह से कोठारी परिवार और प्रेम के साथ राही के रिश्ते में क्या उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे? यह भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा।
