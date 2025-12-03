Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa 3 December 2025 written update Raahi and her Teacher Affair to bring new twists in show
Anupamaa 3 Dec: राही पर दिल हार बैठेगा उसका टीचर, स्टूडेंट संग लव स्टोरी से आएंगे कई ट्विस्ट

Anupamaa 3 Dec: राही पर दिल हार बैठेगा उसका टीचर, स्टूडेंट संग लव स्टोरी से आएंगे कई ट्विस्ट

संक्षेप:

Anupamaa 3 December 2025 written update: अनुपमा सीरियल में होगी एक नए किरदार की एंट्री जिसकी वजह से प्रेम की जिंदगी में आएगा तूफान। वसुंधरा कोठारी को मिलेगी ताने मारने की नई वजह।

Wed, 3 Dec 2025 02:08 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa 3 December 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में बुधवार को ईशानी और परी को फिर एक नई उम्मीद की किरण मिलेगी। अनुपमा सभी औरतों को बताएगी कि जिस इवेंट में उन्हें डांस परफॉर्म करना था, वहीं वो सभी मिलकर फैशन शो ऑर्गनाइज करेंगी। अनुपमा बताएगी कि वह एक सिल्वर जुबली इवेंट है जिसमें तमाम बड़े लोग आएंगे, और परी के ब्रांड को लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। शुरू में सभी लड़कियां डर जाएंगी, लेकिन फिर अनुपमा उन्हें हिम्मत देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फैशन शो में वॉक करेंगी सभी औरतें

अनुपमा उन्हें बताएगी कि जब वो सब मिलकर इतना बड़ा डांस कॉम्पटिशन जीत सकती हैं, तो फिर यह तो एक छोटा सा फैशन शो है। अनुपमा कहेगी कि ईशानी उन्हें रैंप पर वॉक करना सिखाएगी। कुछ देर में ईशानी राजी हो जाएगी और फिर धीरे-धीरे करके सभी औरतें और लड़कियां वॉक करना सीखती हैं। उधर शाह निवास में अंश ने उसी पुराने सामान की नए अंदाज में पैकेजिंग करके उसे बाजार में उतारने का फैसला किया है, लेकिन लीला का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि वो पिछले सदमे से उबर नहीं पाई है।

टीचर-स्टूडेंट की लव स्टोरी वाला ट्विस्ट

कोठारी मेंशन में एक नई महाभारत होने वाली है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी और माही को पहले ही राही का कॉलेज जाना रास नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि राही का कॉलेज में एक टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, तो क्या हालत होगी? दरअसल बुधवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रेम राही को कॉलेज छोड़ने जाएगा और वहां पर उसके साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताएगा। वो कहेगा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा पति हूं, ताकि कोई तुम पर चांस ना मारने लगे।

राही पर दिल हार बैठेगा उसका टीचर

इसके कुछ ही पल बाद राही का बैग गिर जाता है और एक हैंडसम टीचर वो बैग उठाता है। टीचर राही को नाम लेकर पुकारता है और उसका बैग उठाकर उसे देता है। राही इस टीचर की आंखों में देखती रह जाती है और टीचर भी क्लास के दौरान पूरे वक्त राही को ही देखता रहता है। माना जा रहा है कि दोनों एक वक्त के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। लेकिन उसकी वजह से कोठारी परिवार और प्रेम के साथ राही के रिश्ते में क्या उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे? यह भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा।

ये भी पढ़ें:धुरंधर पहले दिन कितने करोड़ कमाएगी? जानिए एडवांस बुकिंग और एक्सपर्ट्स का अनुमान
ये भी पढ़ें:हरिद्वार पहुंचे बॉबी और सनी देओल, गंगा में विसर्जित कीं धर्मेंद्र की अस्थियां
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।