Anupamaa 29 November 2025 Written Update Director to apologize Meeta to make marry Raja
Anupamaa 29 Nov: अनुपमा से माफी मांगेगा डायरेक्टर, राजा की दूसरी शादी कराएगी मीता

Anupamaa 29 Nov: अनुपमा से माफी मांगेगा डायरेक्टर, राजा की दूसरी शादी कराएगी मीता

संक्षेप:

Anupamaa 29 November 2025 Written Update: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड शाह परिवार की नई शुरुआत और कोठारियों के लिए बढ़ती मुसीबतों के नाम रहेगा।

Sat, 29 Nov 2025 03:17 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa 29 November 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल के शनिवार के एपिसोड में रजनी ताई अपनी दोस्त अनुपमा को यह बताएगी कि लीला शाह को थाने में बिठाया जाना गैरकानूनी था और जिस इंस्पेक्टर ने यह किया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। रजनी कहेगी कि यह किसने करवाया यह पता करना है, क्योंकि इंस्पेक्टर ने यह अपनी मर्जी से नहीं किया था। यह सुनते ही अनुपमा के जेहन में उस वक्त की यादें गूंज जाएंगी जब उसने और कोठारी परिवार ने गौतम को धक्के मारकर घर से निकाला था।

अनुपमा की कहानी से मिलेगी हिम्मत

शाह निवास में पूरा परिवार मिलकर अंश और लीला की हिम्मत बंधाएगा। अलग-अलग तरीकों से बापूजी और घर के सभी बच्चे लीला को वापस नॉर्मल होने में मदद करेंगे। इस बीच अनुपमा भी वीडियो कॉल पर लीला को हिम्मत देगी और फिर बताएगी कि कैसे उनके साथ जो कुछ अहमदाबाद में हुआ था, उससे मिलता जुलता ही कुछ उसने मुंबई में झेला। अनुपमा की कहानी सुनकर सभी को हौसला मिलेगा कि जब उसने इतना सब अकेले झेल लिया, तो वो सब तो साथ में हैं।

अनुपमा से माफी मांगेगा डायरेक्टर

बुरा वक्त गुजरेगा और अगली सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। अनुपमा का पोता अंश अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लेकर बाजार में फिर निकलेगा। अनुपमा परी को हिम्मत देगी कि वो अपना खुद का नया ब्रांड शुरू करे और उधर जस्सी अनु को बताएगी कि उसे सेट पर केटरिंग का काम फिर से मिल गया है और डायरेक्टर ने उसे बुलाया है। सेट पर पहुंचने पर डायरेक्टर और पूरा क्रू अनुपमा से माफी मांगेगा और अनुपमा उनसे कहेगी कि अगली बार जब किसी से गलती हो तो उसे प्लीज बोलने का मौका दीजिएगा।

राजा की दूसरी शादी कराएगी मीता

अनुपमा कहेगी कि जैसे आप अपने एक्टर्स को री-टेक करने देते हैं वैसे ही आम लोगों को भी उनकी गलती करने पर उन्हें सफाई का एक मौका देना चाहिए। इधर शाह परिवार के लोग फिर एक नई शुरुआत करने जा रहे होंगे और उधर कोठारी मेंशन में कुंठा कम होने का नाम ही नहीं ले रही होगी। मीता अपने बेटे राजा पर दूसरी शादी का दबाव बनाएगी और वसुंधरा राही को यह कहकर खरी-खोटी सुनाएगी कि उसकी मां जान बूझकर परी को मुंबई ले गई है। लेकिन इस बार राही वसुंधरा कोठारी को करारा जवाब देगी और क्लासेज के लिए निकल जाएगी।

Anupamaa

