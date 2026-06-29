Anupamaa 29 June: अनुपमा की कोशिशें होंगी नाकाम, लीला को खाए जा रहा यह डर
Anupamaa 29 June 2026 Written Update: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी इमोशनल और रोमांचक रहने वाला है। एक तरफ अनुपमा अंश को बचाने की भरसक कोशिश करेगी, दूसरी तरफ गौतम पर सबको शक होने लगा है।
Anupamaa 29 June 2026 Full Episode: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पुलिस अंश को गिरफ्तार करके ले जाएगी। अनुपमा, प्रेम, ईशानी और परी समेत सभी लोग कहते रहेंगे कि अंश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन पुलिस कहेगी कि कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट करती है। अनुपमा पुलिस की गाड़ी के पीछे भागेगी और आखिरकार गिर पड़ेगी। दिग्विजय उसे उठाएगा। शो की शुरुआत काफी इमोशनल नोट पर होने वाली है, लेकिन फिर चीजें बदलेंगी।
अनुपमा की कोशिशें होंगी नाकाम
अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि पुलिस स्टेशन में अनुपमा अंश को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। वह जमानत कराने की भी बात कहेगी, लेकिन पुलिस कहेगी कि यह गैर जमानती मामला है। इसके बाद अनुपमा जाकर उस लड़की और लड़के के बात करेगी, उनके आगे गिड़गिड़ाएगी। वह कहेगी कि अगर वो किसी के बहकावे में आकर, या किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं तो वह उस शख्स से ज्यादा मदद कर देगी। अनुपमा उस लड़की से कहेगी कि अंश की जिंदगी बर्बाद नहीं करे और सच बोल दे। लेकिन लड़की कहेगी कि वह तो सच ही बोल रही है।
सभी को हो रहा है गौतम पर शक
इस पर अनुपमा भड़क जाएगी और उसे धमकी देगी कि वह आज नहीं तो कल उसका सच सबके सामने लाकर रहेगी। उधर कोठारी मेंशन में और शाह निवास में अब सभी का शक गौतम गांधी की तरफ जाने लगा है। क्योंकि वह कुछ ही दिन पहले धमकी देकर गया था कि पूरे शाह परिवार को घुटनों पर ला देगा। गौतम अपना नाम उछलता देख साफ इनकार कर देगा कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन ख्याति, अनिल, राही, परी और राजा को उस पर पूरा शक है। उधर शाह निवास में गौतम का नाम खुलता देख तोषू उसका बचाव करने की कोशिश करेगा।
लीला को खाए जा रहा है यह डर
लीला को इस बात की फिक्र हो रही होगी कि समाज में लोग अंश के बारे में कैसी बातें करेंगे, इस पर बापूजी उसे समझाएंगे कि जब हमारा बच्चा गलत नहीं है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गौतम गांधी के पास उस लड़की और लड़के का वीडियो कॉल आएगा जिन्होंने उसके कहने पर अंश को फंसाया होगा। जब वो पैसों के लिए गौतम के घर आने की बात कहेंगे तो वह साफ मना कर देगा और कहेगा कि इधर आने की जरूरत नहीं है। लड़की और लड़का जब कहेंगे कि वो लोग प्रोफेशनल हैं तो गौतम कहेगा कि उसके जैसे लोगों की वजह से उसका फायदा हो रहा है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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